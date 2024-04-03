Експерт: Атаки СБУ на НПЗ росіян мають більший вплив на їх економіку, ніж санкції західних країн

Атаки дронів СБУ на нафтопереробні заводи мають більший вплив на економіку Росії, ніж санкції західних країн.

Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи аналітику американського телеканалу CNN щодо ударів по російських НПЗ.

Дивіться також Найбільший страх для росіян: атаки БпЛА сіють неймовірну паніку в країні-агресорці

Експерт звертає увагу на важливий фактор останнього прильоту безпілотників СБУ та ГУР в Татарстані.

НПЗ в Татарстані розташований за 1300 кілометрів від лінії фронту. Росія точно не очікувала подібного удару і тепер змушена буде прикривати об'єкти, відстань яких від України – понад 1000 кілометрів. Це вплине на кількість російської ППО, яка задіяна на фронті,

– наголошує політолог.

Експерт нагадує, що дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів у Росії.

"Вони завдають ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо. Саме тут використано найбільше компонентів західного обладнання, яке Росії вкрай важко замінити. Вдало обраний і час атак: вартість пального зростає на фоні посівної, що завдає додаткової шкоди ворогу", – акцентує Загородній.

Джерела в СБУ повідомляють, що "геноцид російських НПЗ" зупиняти не будуть. Впевнений, що будуть і нові рекорди. Однак основний фактор – надзвичайна ефективність цих ударів. "Санкції", які таким чином вводить проти росіян СБУ, обійти, очевидно, не вийде,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти – цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.