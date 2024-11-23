Пілот МіГ-29 "Смерека" пояснив, чому авіації складно збивати "Шахеди"

Росія постійно атакує Україну з повітря ударними дронами-камікадзе. Українські сили ППО та авіація працюють над відбиттями таких атак, проте іноді це може бути складно.

Пілот МіГ-29 із позивним "Смерека" розповів про те, чому авіації складно збивати "Шахеди". Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю пілота.

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Не передбачено такої цілі

"Смерека" розповів, що ефективність авіації у випадку збиття "Шахедів" не є дуже високою, хоча, звісно, є збиття. Він відзначив, що пілоти роблять все можливе, щоб не допустити влучань, адже Росія запускає все більше і більше ударних дронів, зокрема, і по житлових будинках.

Водночас він все ж таки наголошує на тому, що краще працюють РЕБи чи мобільно-вогневі групи, чи системи ППО, тому нам потрібно більше таких систем та ракет до них.

Коли авіація працює, то в цьому районі не може працювати ППО,

– зазначив "Смерека".

За його словами, складність завдання також і в тому, що росіяни постійно модернізують "Шахеди". Крім цього, є також і особливості літаків.

Самі характеристики прицілу МіГ-29 не передбачають такої цілі як "Шахед",

– пояснив пілот.

Росіяни нарощують виробництво ударних дронів та запускають їх майже кожного дня. Оборонці українського неба роблять все можливе, щоб запобігти влучанням.

Росія запускає по Україні не тільки дрони, а також і різні види ракет. Зокрема, кілька днів тому стало відомо, що по Дніпру вдарили новим видом ракети. У Росії її називають "просто балістичною", проте вона має характеристики міжконтинентальної. її бойова частина розкладається ще на 6 частин.

Після того, як стався удар, російський президент Владімір Путін записав звернення, у якому анонсував нові атаки та пригрозив заходу за "безрозсудні рішення". У Інституті вивчення війни припускають, що вже найближчим часом Росія може повторити запуск цієї ракети.

Аналітики зазначили, що повторний запуск може відбутися 23 – 24 листопада. Аналітики також зауважили, що заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький 22 листопада попередив, що у Росії, ймовірно, є у розпорядженні до 10 ракет типу "Орешник" і що Кремль, можливо, у майбутньому буде проводити тести усіх цих ракет.