Окупанти підшукують нові тактики використання "Шахедів": цієї ночі вже була спроба

Українські захисники знищують майже 100% дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни намагаються завдавати ударів. Через це ворог починає шукати нові тактики використання БпЛА.

Останнім часом окупанти посилили атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Вони запускають не лише велику кількість БпЛА, але й роблять це у кілька хвиль. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, як окупанти вишукують нову тактику, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни "тестують" нові тактики атак

У ніч проти 27 травня росіяни намагалися атакувати Миколаївщину дронами-камікадзе типу "Шахед". У Миколаївській ОВА повідомили, що сили та засоби ППО знищили обидва БпЛА, якими ворог планував завдати ударів. Гуменюк пояснила, що такими діями окупанти вишукують нову та ефективну тактику.

За її словами, зацікавленість росіян у тому, аби атакувати територію України кількістю, оскільки це більш звичний для них спосіб ведення бойових дій. Окрім того, наявність підтримки у вигляді постачання дронів від Ірану трохи надихає Росію, яка вже видихається. Гуменюк підкреслила, що така допомога від іншої країни спонукає ворога підшукувати нові тактики та способи використання "Шахедів".

Наприклад, цієї ночі також намагалися атакувати Миколаївщину 2 такими дронами "Шахед", але і тут наш результат був 100% – два з двох,

– заявила Гуменюк.

Разом з тим, вона підкреслила, що такі 100% результати протиповітряної оборони не постійні. Такий дрон-камікадзе може завдати дуже потужного удару в залежності від того, куди це влучання спрямовано і якою вибухівкою він начинений. Гуменюк акцентувала, що багатохвильове і розгалужене використання БпЛА може бути більш результативним для ворога.

"Тому заколисувати себе ще зарано. Треба усвідомлювати, що у ворога цієї зброї досить багато", – підсумувала Гуменюк.

Окупанти можуть економити ракети

У ніч проти 26 травня росіяни завдали масованого удару по території України. Упродовж ночі ворог запустив 17 ракет різного типу та 31 "Шахед". Разом з тим, окупанти не використовували ракети типу "Калібр". На думку Гуменюк, така тактика свідчить про економію крилатих ракет, які ворог може запускати з моря.

"Ця атака (в ніч проти 26 травня) була суто повітряною, абсолютно обійшлась без застосування ракет морського базування: ракетоносій не виводився з пункту базування", – зазначила Наталія Гуменюк.

Речниця підкреслила, що ворог хоч і продовжує виробництво ракет типу "Калібр", проте продовжує їх економити. За словами Гуменюк, цьому є пояснення з кількох причин. По-перше, виробництво ракет просувається повільніше, ніж планували у Кремлі. По-друге, це може бути частиною нової тактики росіян.