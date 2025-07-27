Росія зможе запускати до 2000 БпЛА за ніч: ISW розповіли про невтішний прогноз

Росія, ймовірно, готується до інтенсивніших атак по території України. Для цього вона активно нарощує виробництво ракет та ударних дронів.

Росія зможе, за оцінкою аналітиків, використовувати до 2000 БпЛА за ніч до листопада цього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як Росія готується до інтенсифікації атак по Україні?

Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки окупантів на українські міста, зокрема масовану атаку в ніч на 26 липня, коли Росія застосувала одночасно ракети й безпілотники.

Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року,

– йдеться у звіті.

За прогнозами ISW, до листопада 2025 року Росія потенційно матиме змогу використовувати до 2000 дронів за одну ніч.

У звіті підкреслюється, що зростання інтенсивності обстрілів актуалізує необхідність підтримки України з боку партнерів, зокрема через постачання систем ППО, таких як американські Patriot, які можуть ефективно перехоплювати балістичні ракети.