Буде частиною ширшого плану: Британія та США дозволять Україні бити вглиб Росії, – The Guardian

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. На зустрічі, зокрема, обговорили дозвіл Україні атакувати об'єкти у глибокому тилу Росії.

У західних ЗМІ вважають, що бити по російській території все ж дозволять. За їхніми твердженнями, це може бути "частиною ширшого плану".

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"Дозволили, але поки не хочуть про це оголошувати"

У The Guardian зауважили, що Стармер прилетів на зустріч з Байденом на тлі ескалації напруженості з Кремлем після того, як Велика Британія дала зрозуміти, що США нібито погодилися дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для бомбардування Росії. Раніше повідомлялося, що Велика Британія теж не проти використання цього озброєння для атак на російські об'єкти.

На зустрічі Байден заявив, що використання Україною цих ракет по Росії не означатиме, що НАТО розпочне війну проти Путіна. Тому як і чинний президент США, так і речниця Білого дому відкинула усі погрози Кремля, які росіяни висловили днями.

Втім, Стармер розповів, що зустріч не стосувалася конкретного рішення щодо Storm Shadow, хоча там "була довга і продуктивна дискусія щодо низки проблем, зокрема, України".

Британські джерела повідомляють, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети великої дальності, але поки не хочуть про це оголошувати. Розгортання ракет, додають західні офіційні особи, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни,

– зауважили у The Guardian.