Росія намагається знайти прогалини в українській ППО для зимових атак, – ISW

Російська армія намагається урізноманітнити поєднання своєї зброї для того, щоб завдавати ударів по території України. Таким чином росіяни намагаються знайти прогалини в українській ППО для підготування до нових атак.

Зокрема, наразі окупанти намагаються застосовувати у різних поєднаннях ракети, керовані авіабомби й безпілотники. Про це свідчать останні повітряні атаки Росії по українському тилу.

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Росіяни вишукують прогалини в українській ППО

Експерти з американського Інституту вивчення війни, посилаючись на Південне оперативне командування, розповіли, що російські військові в ніч з 20 на 21 жовтня завдали ударів кількома комбінаціями своєї зброї.

Зокрема, тоді росіяни атакували регіони України: невідомими ракетами класу "повітря – земля" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, ракетами Х-59 по Кривому Рогу, а також Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях, і крилатими ракетами "Іскандер-К" і безпілотниками типу "Шахед" по Кривому Рогу.

Аналітики підкреслили, що під час обстрілу Кривого Рогу три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал міста, а "Іскандери" і "Шахеди" влучили в промислові об’єкти.

Крім того, в ISW, посилаючись на ОК "Південь", зауважили, що нещодавно російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб по прифронтовій частині Херсонської області. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь і, вочевидь, намагаються перенести свої основні операції у повітря.

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