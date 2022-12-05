Росія відзначила річницю Будапештського меморандуму черговою атакою, – звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 5 грудня традиційно звернувся до українців. Найперше він згадав про сьогоднішню масовану ракетну атаку та успішну роботу ППО.

Зеленський зазначив, що Росія сьогодні випустила по Україні понад 70 ракет, але сили ППО збили більшість з них. Він подякував воїнам повітряного командування "Схід", "Південь" та "Центр".

До речі Більшість ракет збили, а світло вже відновлюють, – Зеленський відреагував на масовану атаку

Скільки людей загинуло під час атаки

Президент подякував нашим партнерам ща системи ППО, які допомагають відбивати атаки. Однак, на жаль, наразі воїни не можуть повністю убезпечити небо – було кілька влучань. Відтак є жертви. Зеленський заявив, що станом на 21:00 відомо про 4 загиблих. Політик висловив співчуття рідним загиблих.

Енергетики одразу почали відновлювальні роботи. Найбільше зусиль потрібно докласти у центральних областях України.

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