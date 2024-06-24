Зробили "натяк" російським офіцерам: агенти "Атеш" розвідали штаб ВКС у Санкт-Петербурзі

Партизани руху "Атеш" продовжують чинити спротив окупантам. Цього разу їм вдалося знайти цікаву знахідку на території Росії.

Агенти партизанського руху знайшли штаб військової частини повітряно-космічних сил країни-агресорки. В "Атеш" навіть оприлюднили координати розташування цього об'єкта.

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Що відомо про знахідку "Атеш"

Як пояснили партизани, вони зацікавилися цим об'єктом досить давно. Військова частина 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з гелікоптерними підрозділами.

За їхніми словами, партизанам вдалося вивчити специфіку роботи підрозділу та штабу. Особливу увагу вони зосередили на офіцерському складі.

Нам відомо яким автомобілем ви переміщаєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите… Координати: 59.706401797986864, 30.37792226968436,

– йдеться у повідомленні "Атеш".

Агенти партизанського руху знайшли штаб ВКС Росії у Санкт-Петербурзі / Фото "Атеш"

Нагадаємо, раніше партизани "Атеш" отримали інформацію з аеродрому "Балтимор", що у російському місті Воронеж.

Агенти повідомили координати аеродрому та запевнили, що передали Силам оборони України багато дуже цінної інформації про російський військовий об'єкт.

Там зазначили, що на цьому аеродромі росіян розміщені винищувачі-бомбардувальники Су-34, з допомогою яких Кремль обстрілює Україну.