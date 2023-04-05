Рух "Атеш" заявив про проникнення на завод з виготовлення боєприпасів у Росії

Українські партизани продовжують нагадувати росіянам, що їм варто боятися всюди, де б вони не перебували. Так, рух "Атеш" заявив, що зміг проникнути на завод з виготовлення боєприпасів у Росії.

Рух "Атеш" виклав у мережу не лише геолокацію заводу. Він ще й показав на ролику, як виготовляються ті самі боєприпаси, які окупанти використовують у війні проти України.

Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Цивільні заводи – військові

У військовому партизанському русі зауважили, що їхні агенти працюють всюди. Зокрема, на об'єктах військово-промислового комплексу збройних сил Росії.

На трубному липецькому заводі "Вільний Сокіл" окупанти переобладнали один з цехів для виробництва боєприпасів,

– кажуть в "Атеші".

Агенти руху зауважили, що окупанти працюють у режимі 24 на 7. Вони в такому режимі виконують план зі 40 тисяч снарядів на місяць. В "Атеші" зауважили, що 30% виготовленого – брак.

52.626556, 39.653833.



Місце розташування заводу у Липецьку / Скриншот руху "Атеш"

"Очікуйте на вогонь окупанти або згортайтеся та біжіть, поки можете", – закликають в "Атеші".

Рух "Атеш" побував на російському заводі з виготовлення боєприпасів: дивіться відео

А поки росіяни виготовляють браковані боєприпаси, Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Напередодні США оголосили про черговий пакет на понад 2,5 мільярда доларів.

Що ще Україна отримає від США

Міноборони США опублікувало список зброї та боєприпасів, які стали частиною нового пакета допомоги. Він містить ракетні установки та протитанкові системи. Перелік озброєння такий: