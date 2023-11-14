"Атеш" знайшов дуже важливий для окупантів склад у Криму: там висока активість військових
Джерело:"Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" віднайшли та поділилися координатами складу окупантів в селищі Октябрьське. Там вони зберігають паливно-мастильні матеріали.
Координати військового об'єкту вже отримали відповідні особи. Жодна незаконна забудова загарбників на окупованих територіях не залишиться непоміченою.
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Викрита точка окупантів
Агенти руху опору "Атеш" знайшли важливий для росіян склад паливно-мастильних матеріалів в селищі Октябрьське, що в окупованому Криму. На території самого військового об'єкту та селища зафіксована висока активність техніки окупантів.
Агенти "Атеш" продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України,
– повідомили партизани.
Координати паливно-мастильного складу такі: 45.287290, 34.126670
Партизани побували у селищі, де базуються окупанти: дивіться відео
Діяльність агентів руху "Атеш": новини
- Близько тижня тому агенти руху опору пробралися на новий ракетний завод у Москві. На підприємстві росіяни планують виготовляти ракети, а також вже запустили виробництво ударних безпілотників. Відповідну інформацію використають для знищення об'єкта.
- Партизанський рух "Атеш" 8 листопада повідомив, що виявив чергову партію російської техніки в тимчасово окупованій Євпаторії. Саме там помітили машину РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям та евакуації армійської автомобільної техніки.
- Перед виявлення заводу у Москві, партизани навідалися на територію нового заводу з виробництва ракет у Челябінську. Там будуються нові цехи та набирається новий персонал. Наразі чисельність персоналу на заводі побільшала з 10 до 17 тисяч осіб.