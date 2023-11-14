"Атеш" знайшов дуже важливий для окупантів склад у Криму: там висока активість військових

Агенти партизанського руху "Атеш" віднайшли та поділилися координатами складу окупантів в селищі Октябрьське. Там вони зберігають паливно-мастильні матеріали.

Координати військового об'єкту вже отримали відповідні особи. Жодна незаконна забудова загарбників на окупованих територіях не залишиться непоміченою.

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Викрита точка окупантів

Агенти руху опору "Атеш" знайшли важливий для росіян склад паливно-мастильних матеріалів в селищі Октябрьське, що в окупованому Криму. На території самого військового об'єкту та селища зафіксована висока активність техніки окупантів.

Агенти "Атеш" продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України,

– повідомили партизани.

Розташування військового складу окупантів / Атеш

Координати паливно-мастильного складу такі: 45.287290, 34.126670

Партизани побували у селищі, де базуються окупанти: дивіться відео

Діяльність агентів руху "Атеш": новини