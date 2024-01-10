"Атеш" провів розвідку позицій росіян у Криму: які дані отримали агенти

Агенти руху опору "Атеш" виявили тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму. Так, партизанський рух повідомив деталі про місцезнаходження осередку російських військових на цій території.

Агенти "Атеш" навіть вказали точні координати локації ворога.

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Що розміщено на базі окупантів

10 січня агенти "Атеш" повідомили про те, що вони розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську.

Вони зазначили, що база розташована прямо на старому винзаводі. За даними агентів, цей завод вже не працює.

Виявлений табір окупантів / Фото "Атеш"

У повідомленні агентів йдеться, що на контрольно-пропускному пункті є кілька людей. Вони повідомили, що кількість сягає 120 осіб всередині, до 5 одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік. У "Атеш" припустили, що він може бути командирський.

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Крім цього, в "Атеш" зазначили, що координати передані Силам оборони України.

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