"Атеш" проник у частину Росгвардії в Євпаторії: що там виявили партизани

Партизанський рух "Атеш" продовжує свою роботу на тимчасово окупованих територіях України. Так, представники руху опору проникли на територію частини Росгвардії у місті Євпаторія в анексованому Криму.

Там партизани виявили важливу інформацію, яка може знадобитися українським військовим для подальшої роботи по ворогу на півострові. Представники "Атеш" також опублікували координати місцевості у мережі.

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"Атеш" показали знахідки у Євпаторії

В партизанському русі розповіли, що їхній агент зробив вилазку в одну із частин Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, відомої як Росгвардія, що розташована у Євпаторії.

Зокрема, партизанам вдалося розвідати кількість техніки та особового складу супротивника, що була розташована на території частини.

Також ми довідалися про місце та час наради командування частини. Результати не забаряться! – сказали у "Атеші".

"Атеш" зробив вилазку у Євпаторії / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

"Атеш" продовжує працювати в Криму

Агенти партизанського руху "Атеш" змогли проникнути на базу Чорноморського флоту у Феодосії, що в анексованому Криму. Там представники руху опору зафіксували місця розташування автомобільних боксів, складів з боєкомплектом, казарм та штабу військової частини російської армії.

До цього "Атеш" виявив склад російських загарбників у селищі Октябрьське у Криму. Там росіяни зберігали свої паливно-мастильні матеріали, однак на території самого селища зафіксована висока активність техніки окупантів.

"Атеш" уже працював у тимчасово окупованій Євпаторії. Так, агенти руху опору виявили чергову партію російської техніки, що прибула у місто. Серед цікавого – там була машина РЕМ-КЛ, призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

Партизани з "Атешу" закликали українців в анексованому Криму допомогти звільнити українські землі. Для цього потрібно написати координаторам руху у телеграмі за ніками: @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator