"Атеш" виявив командний пункт однієї з ворожих бригад у Донецькій області
Джерело:"Атеш"
Партизани "Атеш" виявили командний пункт окупантів в Донецькій області. Вхід до самої будівлі здійснюється через сарай.
Таку інформацію в "Атеш" повідомили в суботу, 7 вересня. Також партизани поділилися відповідними світлинами.
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Партизани "Атеш" виявили командний пункт окупантів в Донецькій області
В "Атеш" розповіли, що їхній агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ.
Під час розвідки було виявлено командний пункт 7 артилерійської бригади Росії в населеному пункті Євгенівка.
На території об'єкта було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних,
– ідеться в повідомленні "Атеш".
Там зазначили, що вхід до будівлі здійснюється через сарай. Це свідчить про спробу приховати реальне призначення об'єкта.
Партизани виявили у сараї командний пункт окупантів в Донецькій області / Фото "Атеш"