"Атланта" Олексія Леня програла на виїзді "Шарлотт": відео моментів матчу

У НБА були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату. Серед них і гра "Атланти" українця Олексія Леня на виїзді проти "Шарлотт".

Розпочали гості доволі вдало, вийшовши вперед 0:5. Та невдовзі "Хорнетс" вдалося вирівняти гру. Тож обидві команди за першу чверть почергово виходили вперед. Продовжилися такі "гойдалки" і у другій чверті. Максимум, що вдалося "Атланті" – відірватися на сім очок. Однак на велику перерву команда Леня пішла за переваги лише у три очки – 51:54.

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Вже у третій чверті ініціативу перехопили господарі майданчика і повели у рахунку. Однак теж без великого відриву від суперника. Тож все вирішувалося у останній чверті. Там фортуна вже була на стороні "Шарлотт". Команда зуміла зробити ривок 24:8, який і забезпечив їй перемогу. Підсумок зустрічі – 113:102.

Шарлотт – Атланта 113:102 (23:25, 28:29, 30:23, 32:25)

Щодо Олексія Леня, то він провів на майданчику лише 19 хвилин. За цей час центровий набрав 12 очок (6 з 11 з гри, три промахи з-за дуги), а також зробив одну передачу та три підбирання. Його результативність склала -4.

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Варто відзначити, що у цьому матчі у "Атланти" доволі погано йшли трьохочкові кидки – лише шість попадань. Найбільше "відзначився" Трей Янг, який жодного разу не закинув з-за дуги з семи спроб. Кент Бейзмор теж кидав сім разів і двічі влучив (найкращий показник серед "Атланти").

Відеоогляд матчу Шарлотт – Атланта