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      Атлет Торохтій про допінг-скандал: Всю підготовку я тренувався з болем порваного меніска

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      Олексій Торохтій
      Олексій Торохтій / rao8.cc

      Український важкоатлет Олексій Торохтій, якого тимчасово відсторонили через порушення антидопінгових правил, заявив, що не розуміє, як в його олімпійській пробі було виявлено заборонену речовину.

      Спортсмен заявив, що на цей момент у нього більше запитань, аніж відповідей, передає "Чемпіон".

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      "Я отримав офіційного листа. International Testing Agency повідомила мене, що повторно перевірила аналіз моїх проб з Олімпійських ігор 2012 року. І що в результаті нової перевірки в моїй пробі виявлено заборонену речовину. Зараз у мене більше питань, ніж відповідей", – заявив спортсмен.

      "Всі пройдені тести раніше нічого подібного не виявляли. Більш того, всю підготовку я тренувався з болем порваного меніска і навіть не дозволив собі знеболювального. Поважав, поважаю і продовжую поважати свій спорт і правила в ньому", – сказав Торохтій.

      Нагадаємо, Торохтій тимчасово відсторонений від спортивної діяльності через порушення антидопінгових правил на Олімпіаді-2012 в Лондоні.

      Теги: Спорт Олімпіада-2012 Важка атлетика Допінг
      Джерело: 24 Канал
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