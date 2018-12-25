Атлет Торохтій про допінг-скандал: Всю підготовку я тренувався з болем порваного меніска

Український важкоатлет Олексій Торохтій, якого тимчасово відсторонили через порушення антидопінгових правил, заявив, що не розуміє, як в його олімпійській пробі було виявлено заборонену речовину.

Спортсмен заявив, що на цей момент у нього більше запитань, аніж відповідей, передає "Чемпіон".

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"Я отримав офіційного листа. International Testing Agency повідомила мене, що повторно перевірила аналіз моїх проб з Олімпійських ігор 2012 року. І що в результаті нової перевірки в моїй пробі виявлено заборонену речовину. Зараз у мене більше питань, ніж відповідей", – заявив спортсмен.

"Всі пройдені тести раніше нічого подібного не виявляли. Більш того, всю підготовку я тренувався з болем порваного меніска і навіть не дозволив собі знеболювального. Поважав, поважаю і продовжую поважати свій спорт і правила в ньому", – сказав Торохтій.

Нагадаємо, Торохтій тимчасово відсторонений від спортивної діяльності через порушення антидопінгових правил на Олімпіаді-2012 в Лондоні.