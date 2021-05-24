Аудит держдач: кого можуть виселити з елітних помешкань

Після чергового засідання РНБО президент Володимир Зеленський зробив заяву, яка змусила занервувати чимало заможних людей. Мовиться про чинних та колишніх чиновників та високопосадовців, які мешкають в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця.

Річ у тім, що Зеленський анонсував аудит державних земель та будинків в елітних селищах під Києвом. Більше про те, чи призведе ревізія до "великого переселення народів" і кому пакувати валізи – читайте далі.

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Що варто знати про елітні селища

Варто пояснити, що Пуща-Водиця і Конча-Заспа – це елітні селища неподалік столиці України. Там розташовані державні дачі, які перебувають під контролем Державного управління справами. Площа цих VIP-селищ, за даними ДУС, становить майже 300 гектарів.

Хто може там жити

Офіційно право на проживання у держдачах мають чинні політики, держслужбовці та навіть президент. Однак фактично майно в елітних селищах "захопили" колишні судді, прокурори, митники, силовики та навіть бізнесмени, які ніяке не пов'язані з політикою.

За словами Зеленського, там живуть:

міністри часів Януковича – Дмитро Табачник та Раїса Богатирьова;

віцепрем'єр часів президентства Петра Порошенка – Геннадій Зубко;

директор департаменту корпорації "Богдан" – Олександр Ільїн.

Вони роками користувалися держмайном у Кончі-Заспі й Пущі-Водиці як своєю приватною власністю. За словами співрозмовника видання LIGA.net, низка VIP-жителів "уклали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат розміром 50% і за символічну плату могли там проживати".

Треба закривати цей багаторічний привілей. Будинок відпочинку Конча-Заспа, до якого входять сотня різних будівель, має перетворитися на абсолютно інший функціональний простір, ніж зараз. Це точно не може бути закритим простором для "особливих людей",

– заявив співрозмовник.



Елітні будинки у Конча-Заспі / Фото "Українські новини"

Як виселятимуть VIP-жителів

Джерело в Офісі Президента зазначило, що для виселення готові використовувати навіть формальні приводи. До прикладу, борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох VIP-жителях.

Кого вже виселили

Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови КСУ Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він 5 місяців не платив за користування і 6 місяців – за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. Зрештою відстороненому голові КСУ таки довелося звільнити будинок.

Список боржників

За даними співрозмовника в Офісі Президента, навіть серед заможних та відомих людей є боржники. До прикладу:

колишній генпрокурор Святослав Піскун накопичив за користування об'єктами борг у 280 тисяч гривень;

відсторонений глава КСУ Олександр Тупицький – 79 тисяч гривень;

ще один суддя КСУ Ігор Сліденко – 57 тисяч гривень.

За словами джерела в ОП, якщо орендарі держдач не мають відношення до державної служби, мають борги, ламають майно або порушують правила користування – це однозначно означає, що вони не можуть користуватися держвласністю.

Спецкомісія аудиторів створена розпорядженням Держуправління справами. Термін роботи аудиторів – до 28 травня.

Зауважимо, що у комплексі відпочинку Конча-Заспа зараз в елітному селищі живуть приблизно 200 колишніх і чинних чиновників. Повний список орендарів станом на 18 травня 2021 року:



Хто проживає в елітному селищі Конча-Заспа / Фото LIGA.net

Натомість у будинку відпочинку Пуща-Водиця проживає до 50 орендарів. Актуальний список:



Хто проживає у Пущі-Водиці / Фото LIGA.net