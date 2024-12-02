Що виявив аудит критичних підприємств і які зловживання найбільш поширені

В Мінекономіки заявили, що статус критичних втратили близько 5% підприємств. Досить часто компанії маніпулювали в документах.

Зміни в підході до бронювання мали на меті усунути можливість маніпуляції певними даними. Про це заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що виявив аудит критичних підприємств

Коли ми починали аудит, серед підприємств, які мали статус критичних, було 20 тисяч компаній. За підсумками аудиту близько 5% компаній були позбавлені цього статусу. Найбільш поширене зловживання – безпідставне збільшення кількості заброньованих осіб, маніпуляції зі звітністю, зниження заробітної плати та її мінімізація,

– пояснив заступник міністра.

Щоб підприємство визнали критичним, сьогодні потрібні декілька критеріїв. Рівень заробітної плати працівників має складати не менше 20 тисяч гривень, також не має бути заборгованості по сплаті податків і зборів.

На запитання, навіщо бронювання прив'язали до рівня зарплат, Кіндратів пояснив: це сприятиме наповненню бюджету і детінізації економіки.

Може статися так, що компанія штучно завищила зарплату, щоб забронювати працівника, а потім повернула йому зарплату до колишнього рівня. Та це можна відстежити. Тоді в кабінету органу, який визначав критичність, буде відповідна позначка. І все підприємство може втратити статус критичного – терміном щонайменше на 6 місяців.

Усі бронювання за старими правилами чинні - але до 28 лютого 2025 року. За перехідний період компанії мають переотримати критичність відповідно до нових правил і процедур. І після цього вони відновлюють можливість бронювати своїх працівників на рік.