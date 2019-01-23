Australian Open-2019: українка Снігур пробилася у чвертьфінал юніорського турніру

Українка Дарія Снігур пробилася до чвертьфіналу юніорського турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open Junior Championships) в Мельбурні.

В 1/8 фіналу українка здолала Емму Наварро і вийшла в чвертьфінал – 3:6, 6:4, 6:2.

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Матч тривав півтори години. Снігур програла перший сет з рахунком 3:6, але зуміла зробити камбек. У другому українка зробила чотири брейки і виграла з рахунком 6:4, а у вирішальній партії мала більш комфортну перевагу – 6:2.

Варто зазначити, що 16-річна киянка вперше виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії і до цього жодного разу не грала в чвертьфіналі турніру "Великого Шолома" серед гравців до 18 років.

Путівку до півфіналу змагань Снігур розіграє з п'ятою ракеткою турніру Мананчаєй Савангавою з Таїланду, яка завдала поразки посіяній під 11-м номером угорці Адрієнн Надь – 6:4, 6:2.

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