10:37
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Australian Open-2019: українка Снігур пробилася у чвертьфінал юніорського турніру

      30 Читать новость на русском
      Дарія Снігур
      Дарія Снігур / btu.org.ua

      Українка Дарія Снігур пробилася до чвертьфіналу юніорського турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open Junior Championships) в Мельбурні.

      В 1/8 фіналу українка здолала Емму Наварро і вийшла в чвертьфінал – 3:6, 6:4, 6:2.

      Читайте також: Світоліна вилетіла з Australian Open-2019

      Матч тривав півтори години. Снігур програла перший сет з рахунком 3:6, але зуміла зробити камбек. У другому українка зробила чотири брейки і виграла з рахунком 6:4, а у вирішальній партії мала більш комфортну перевагу – 6:2.

      Варто зазначити, що 16-річна киянка вперше виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії і до цього жодного разу не грала в чвертьфіналі турніру "Великого Шолома" серед гравців до 18 років.

      Путівку до півфіналу змагань Снігур розіграє з п'ятою ракеткою турніру Мананчаєй Савангавою з Таїланду, яка завдала поразки посіяній під 11-м номером угорці Адрієнн Надь – 6:4, 6:2.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Australian Open Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      сьогодні , 10:02 Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      1750
      Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      сьогодні , 08:40 Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      Злой Одессит 339
      Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      сьогодні , 00:25 Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      Павло Казарін 1341
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      22 січня , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 1439
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      22 січня , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 407
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук