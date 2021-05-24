Білорусь оминули: Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, який досі пролягав через повітряний простір Білорусі. Натомість 24 травня перевізник вирішив виконати політ через Україну.

Про зміну традиційного маршруту польоту компанії Austrian Airlines свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

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Рейс Відень – Москва виконали в обліт Білорусі

За даними Flightradar, авіалайнер Austrian Airlines приземлився в московському аеропорту Домодєдово на 12 хвилин раніше. А свій рейс з Відня він виконав за зміненим маршрутом – через Україну. Хоча досі він пролягав через повітряний простір Білорусі.



Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну, обминувши Білорусь / Скриншот з Flightradar

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Раніше авіакомпанія в обліт Білорусі.

Латвійська компанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю. Зокрема, 24 травня літак, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. Натомість в Україну він потрапив через Польщу.

Днями уряд Польщі планує заборонити польоти авіакомпанії LOT над Білоруссю.

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