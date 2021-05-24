Білорусь оминули: Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, який досі пролягав через повітряний простір Білорусі. Натомість 24 травня перевізник вирішив виконати політ через Україну.
Про зміну традиційного маршруту польоту компанії Austrian Airlines свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.
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Рейс Відень – Москва виконали в обліт Білорусі
За даними Flightradar, авіалайнер Austrian Airlines приземлився в московському аеропорту Домодєдово на 12 хвилин раніше. А свій рейс з Відня він виконав за зміненим маршрутом – через Україну. Хоча досі він пролягав через повітряний простір Білорусі.
Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну, обминувши Білорусь / Скриншот з Flightradar
Авіамаршрути через Білорусь скасовують: що відомо
- Раніше авіакомпанія в обліт Білорусі.
- Латвійська компанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю. Зокрема, 24 травня літак, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. Натомість в Україну він потрапив через Польщу.
- Днями уряд Польщі планує заборонити польоти авіакомпанії LOT над Білоруссю.
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Затримання Протасевича: що відомо
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair. На борту шукали вибухівку, однак безрезультатно.
- Водночас пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили. У результаті журналіста та його дівчину затримали.
- У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.
- Міжнародна спільнота відреагувала на затримання літака та пасажирів і вимагає звільнити затриманих.