Аваков йде у відставку, щоб "помститися за кожен мем": свіжі яскраві приклади
Джерело:24 канал
Інформація про ймовірну відставку вічного міністра всіх можливих урядів, очільника усіх внутрішніх справ України Арсена Борисовича Авакова 13 липня буквально підірвала мережу.
Насправді ми не знаємо, чи дійсно Аваков піде з посади, чи буде як завжди. Не знаємо ми й справжніх мотивів вчинку міністра (він написав заяву про звільнення за власним бажанням).
Тут із подробицями та без жартів Арсен Аваков подав у відставку
Але якісь цікаві версії й враження у соціальних мережах вже можна побачити. Як це відбилося у мемах – дивіться нижче.
Аваков – у відставку: найсвіжіші меми
У мережу "злили" оновлений плейлист покищоміністра Авакова / Фото "Мемаграм"
"Чорт!" Ну, а як іще це коментувати? / Фото "Гусь"
Та не тільки фейсбук – все навколо завалено Аваковим (гм, гм...) / Фото Goni
"Аваков нарешті" – так то воно так, але це ще не точно / Фото Прилуцького
Авакова підтримав президент – запропонував, кажуть, відпочити / Фото "Процишин офіційний"
Класика жанру, коментарів не потребує / Фото "Центр протидії корупції"
Покупка може стати актуальною вже до кінця цього тижня / Фото "Грехов"
Найнебезпечніший, за словами автора, мем про Авакова / Фото "just шиба"
"Процишин офіційний", до слова, скористався нагодою, аби нагадати про кілька своїх дотепних пісень про… Зрештою, це треба чути і бачити, а не читати.
Ось яскравий приклад: "Ангела, як я"
А тут – трохи більше тексту "Миколай прочитав побажання і діє наперед": як соцмережі реагують на відставку Авакова