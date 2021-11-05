Авакова дуже активно намагаються повернути в політику, – Устінова

Колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков все активніше з'являється на публіці. Це може бути знаком, що він повертається в політику.

Адже він бере участь у низці популярних передачах. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка із групи "Справедливість" Олександра Устінова.

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За її словами, особливо колишнього міністра внутрішніх справ дуже підтримують телеканали Ріната Ахметова.

З того, що я бачу, Арсена Борисовича зараз дуже активно намагаються повернути в політику. Він стає активним учасником рейтингових політичних шоу,

– відзначила Устінова.

Вона вважає, що може незабаром будуватися нова коаліція. В неї увійдуть старі політики із минулих каденцій.

"Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) займатиме там досить провідне місце", – відзначила Устінова.

Повернення Авакова в політику: що відомо

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав 4 листопада перше інтерв'ю після своєї відставки.

В ньому він назвав зокрема причини своєї відставки, заявивши – говорив те, що подобалось не всім.

Також він сказав, що Рада нацбезпеки й оборони нібито вводить санкції за 5 хвилин без доказів.

На таку заяву відреагувала Олександра Устінова. Вона заявила, що Аваков збрехав.

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