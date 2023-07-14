Брат на великій швидкості влетів в АЗС: у київській лікарні помер 17-річний хлопець

14 липня 2023, 21:04
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Джерело:

Суспільне

У лікарні внаслідок отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець. Він був одним із трьох потерпілих унаслідок пожежі на АЗС у Києві 9 липня.

Про це розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. Полум'я на АЗС спалахнуло після ДТП.

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Троє людей зазнали травм

Загиблий був пасажиром легкового авто, що в’їхало в автозаправну станцію і загорілось. За кермом автівки був його старший брат.

  • Обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації. Вони були в тяжкому стані.
  • Стан працівника АЗС, який теж постраждав унаслідок вибуху, медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.
Зверніть увагу! За попередніми даними правоохоронців, 9 липня водій автомобіля "Ауді" на великій швидкості рухався по Броварському проспекту. Він здійснив з’їзд у бік АЗС, проте не встиг загальмувати, тож автівка врізалась в автозаправну колонку.

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Коротко про ДТП на АЗС у Києві

  • Після обіду 9 липня в Києві на Броварському шосе виникла масштабна пожежа внаслідок того, що автомобіль влетів у колонку з паливом. Мовиться про АЗС "KLO", що розташована між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська".
  • Близько 16:40 рятувальники загасили полум'я. До ліквідації пожежі залучали 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 62 рятувальників.
  • Під час робіт рух на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників тимчасово перекрили.
  • Вогонь вирував на площі 1500 метрів квадратних. Невдовзі у мережі оприлюднили відео моменту аварії.
  • Мер столиці Віталій Кличко розповів, що пожежа, яка виникла внаслідок удару легковика в колонку АЗС, повністю знищила будівлю й наземне обладнання станції, а також 8 легкових авто.
  • Внаслідок вибуху постраждали водій, пасажир та працівник АЗС. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: Ольга Котів