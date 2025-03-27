Прогулянковий батискаф з 45 росіянами зазнав аварії в Єгипті: є загиблі
- В Єгипті перекинувся батискаф з 45 росіянами, з яких загинуло 6, включаючи одну дитину; ще 9 людей постраждали, з них 4 у критичному стані.
- Причиною аварії вважається зіткнення батискафа з рифом, що призвело до розгерметизації; використання батискафів на курорті тимчасово призупинено.
В Єгипті перекинувся прогулянковий батискаф. На борту було 45 росіян, серед них теж є загиблі.
Аварія сталася біля узбережжя єгипетського міста Хургада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ та BILD.
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Що відомо про аварію батискафа у Єгипті
Поблизу Хургади перекинувся батискаф з туристами. На борту було зокрема 45 росіян. В результаті аварії загинуло 6 росіян, повідомляють російські ЗМІ. Серед загиблих 1 дитина. Ще щонайменше 9 людей постраждали, з них 4 у критичному стані. Загалом до лікарні звернулися 13 людей.
Більшість пасажирів вже врятовані, доля решти поки невідома. На курорті призупиняють використання батискафів у зв'язку з аварією, хоча це судно регулярно здійснювало такі плавання. Туристи могли подивитися на коралові рифи неподалік курорту.
Причиною катастрофи попередньо вважається зіткнення батискафа з рифом, через що сталася розгерметизація.