У BMW, яке скоїло моторошну аварію у Дніпрі, перебували хлопці 17 і 19 років

У неділю, 1 грудня, страшна трагедія сталася у Дніпрі. Там біля зупинки громадського транспорту BMW влетів у Ford.

В аварії загинула 10-річна пасажирка Ford, також ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє дівчат-підлітків, які перебувають у важкому стані в реанімації, передає 24 Канал з посиланням на Інформатор.

Дивіться також На Вінниччині трапилася моторошна ДТП: три людини загинули, серед постраждалих діти

Попередньо, винуватець аварії – 19-річний хлопець

Як розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська, за кермом BMW був хлопець 2005 року народження. Він врізався у Ford, що здійснював маневр розвороту.

Водія BMW затримали. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Крім того, триває експертиза, яка має встановити точну інформацію про те, хто саме перебував за кермом. Відомо, що у BMW на момент ДТП перебував ще пасажир 2007 року народження. Попередньо, обидва хлопці були тверезими.

До слова, у 17-річному пасажирі автівки користувачі мережі впізнали Арсенія Бессонова, який влітку цього року на BMW збив двох дівчат на переході біля "ЦУМу" у Дніпрі. Потерпілих госпіталізували до лікарні. На водія склали адміністративні протоколи, а кримінальної відповідальності він уникнув.

Нагадаємо, що у Харкові 19-річного водія засудили до 8 років ув'язнення за ДТП, яке він скоїв, коли йому було 16.