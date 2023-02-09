Моторошна ДТП біля "Охматдиту": у Києві джип влетів у швидку, що везла немовля
Біля дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 9 лютого сталася моторошна ДТП за участю швидкої. Попередньо, джип влетів у катеру швидкої допомоги, яка після цього перевернулася на бік.
24 Канал намагається зв'язатися з поліцією для уточнення інформації, однак очевидці на місці події кажуть, що є постраждалі.
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Зокрема, у кареті швидкої у момент ДТП було немовля та медичний персонал. Малечу якраз везли у кардіологію на операцію. В якому стані немовля та лікарі, що були у швидкій, наразі невідомо. Всіх їх госпіталізували. У поліції заявили, що загиблих немає.Зверніть увагу! За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало 6 людей, серед яких дитина.
Попередньо, джип почав рух на червоне світло світлофора, чим і викликав ДТП. Правову оцінку цього мають надати поліцейські. Наразі поліція проводить слідчі дії, аби точно встановити причини зіткнення.
Аварія біля "Охматдиту" / Фото ДТП.Київ
Нещодавні аварії за участю карет швидкої: головне
- Днями у Києві, у Дніпровському районі сталось ДТП за участю швидкої, автомобіль перекинувся на перехресті. Відомо про постраждалого. Швидка перекинулася на перехресті на столичному проспекті Миру.
- А у місті Дрогобичі, що у Львівській області, восьмирічний хлопчик потрапив під колеса карети швидкої допомоги. Сталося це тоді, коли він катався на санчатах. У пресслужбі поліції констатували, що цей інцидент трапився у понеділок, 6 лютого, близько 15:00. Від отриманих травм хлопчик помер.
- На Харківщині поблизу Люботина пізно ввечері 4 січня 2022 року сталася смертельна ДТП за участю швидкої та автомобіля Škoda Octavia. Відомо про щонайменше одного загиблого. У той момент, коли легковик повертав на територію заправки, в нього на швидкості влетіла карета швидкої допомоги. Остання рухалася з боку Люботина в напрямку Харкова.
- А у жовтні 2021 року у Києві на проспекті Валерія Лобановського трапилася масштабна потрійна аварія. Там зіштовхнулися швидка допомога, вантажівка та легковик. Саме легковик в'їхав у карету швидкої допомоги практично лоб у лоб. Збоку його притиснула вантажівка. Від удару в медичного авто значно пошкодилася передня бокова частина.