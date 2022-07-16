У росії на кубані розбився літак Ан-2: є загиблі

У росії все частіше падають літаки. Черговий такий випадок стався 15 липня на кубані, де розбився Ан-2.

Літак Ан-2 розбився після зіткнення з лінією електропередач під час заходу на посадку в станиці Прочноокопській. Попередньо літак виконував сільськогосподарські роботи. При польоті пілот припустився помилки та міг знизитися нижче глісади.

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Літак впав посеред дерев. Під час падіння його перевернуло та сильно пошкодило.

Обоє людей, що перебували на борту літака – загинули. Це 71-річний пілот та його 58-річний помічник. Про інші жертви чи руйнування на землі після падіння нічого невідомо.

Причиною падіння повітряного судна, за попередніми даними, стало те, що при повороті літак крилом зачепив лінії електропередачі.

Падіння літаків та гелікоптерів в росії

Варто зазначити, що останнім часом у росії фіксується багато авіакатастроф. Чи не найбільше – у якутії та прикордонних з Україною областях.

У тій же якутії за вісім днів було зафіксовано три авіакатастрофи. 21 червня з радарів пропав літак Ан-2, на борту якого було троє людей та тонна вантажу. На наступний день, 22 червня, Ан-30М невдало приземлився. Сім осіб, які були на борту, вижили, також літак перевозив 6,5 тонн вантажу. 29 червня стало відомо про "жорстку посадку" гелікоптера Мі-8, який був задіяний у гасінні лісових пожеж. Після "посадки" він розвалився, троє людей на борту постраждали.

Падає і військова техніка росіян навіть без участі українських сил. Штурмовик Су-25 зазнав аварії в ростовській області. При контакті із землею штурмовик спалахнув. Російський пілот не вижив. За версією росіян, причиною аварії стала помилка пілота.

Ще один Су-25 розбився в бєлгородській області, що межує з Україною. В росії переконували, що це був навчальний політ, літак впав через несправність, а пілот встиг катапультуватися. Та є інша версія – літак повертався на аеродром Курська з Харківської області, де завдавав ударів по українській території. Літак вимушено летів низько, аби оминути сили протиповітряної оборони України. Однак екіпаж не був підготовлений до таких польотів, не впорався з керуванням та налетів на лінію електропередач.

Якщо брати лише війну проти України, то росія вже втратила 220 бойових літаків та 188 гелікоптерів.

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