Аварія з нардепом Трухіним: пасажири Daewoo розповіли свою версію подій

Раніше авто нардепа Олександра Трухіна спричинило аварію на Бориспільській трасі. Третім учасником ДТП стало Daewoo. Його пасажири розповіли свою версію подій.

Про це видання повідомляє з посиланням на коментар Галини Молнар. Вона розповіла, що 23 серпня їхала до Києва з Борисполя й потрапила в ДТП.

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Версія аварії з Трухіним від пасажирів Daewoo

Зіткнулися дві машини й зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат ми дізнались через кілька днів після аварії, коли це про це почали писати,

– зазначила жінка.

Під час самої інциденту ніхто не розповідав, що Трухін – депутат.

За словами пасажирки Daewoo, після ДТП ніхто нікому не погрожував, жодного тиску на учасників події не було. ”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів", – додала пані Галина.

Вона уточнила, що ніхто з пасажирів Daewoo в аварії не постраждав. В автівці були 2 дітей. "Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали – неправда", – запевнила жінка.

Також, за її словами, обидва водії-учасники ДТП підходили до них, запитували про дітей, їхній стан. "В обох був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні", – наголосила пані Галина.

На завершення вона побажала усім постраждали учасникам ДТП якнайшвидшого одужання.

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