Аварія з нардепом Трухіним: пасажири Daewoo розповіли свою версію подій
Джерело:"РБК-Україна"
Раніше авто нардепа Олександра Трухіна спричинило аварію на Бориспільській трасі. Третім учасником ДТП стало Daewoo. Його пасажири розповіли свою версію подій.
Про це видання повідомляє з посиланням на коментар Галини Молнар. Вона розповіла, що 23 серпня їхала до Києва з Борисполя й потрапила в ДТП.
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Версія аварії з Трухіним від пасажирів Daewoo
Зіткнулися дві машини й зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат ми дізнались через кілька днів після аварії, коли це про це почали писати,
– зазначила жінка.
Під час самої інциденту ніхто не розповідав, що Трухін – депутат.
За словами пасажирки Daewoo, після ДТП ніхто нікому не погрожував, жодного тиску на учасників події не було. ”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів", – додала пані Галина.
Вона уточнила, що ніхто з пасажирів Daewoo в аварії не постраждав. В автівці були 2 дітей. "Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали – неправда", – запевнила жінка.
Також, за її словами, обидва водії-учасники ДТП підходили до них, запитували про дітей, їхній стан. "В обох був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні", – наголосила пані Галина.
На завершення вона побажала усім постраждали учасникам ДТП якнайшвидшого одужання.
Резонансна ДТП за участю "слуги народу": що відомо
- За інформацією ЗМІ, 23 серпня "слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Ймовірно, Audi нардепа на великій швидкості в'їхала у Ford, який протаранив Daewoo.
- В аварії постраждали люди, зокрема голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Новину про ДТП одразу ж активно поширили у мережі. Однак згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення.
- Глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко відмовився коментувати інцидент та порадив чекати офіційної заяви поліції. Саме вона займається розслідуванням ДТП.
- Водночас Денис Монастирський висловився щодо ситуації лише 31 серпня. Він зазначив, що поліція встановить, хто був за кермом, далі справа, ймовірно, піде до ДБР.