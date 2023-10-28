Загинули понад 3 десятки людей: в Єгипті сталася масштабна ДТП за участю пасажирського автобуса

В Єгипті сталася жахлива ДТП. Внаслідок автотрощі загинули понад 30 людей.

Ще 63 особи зазнали поранень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни.

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Постраждалих госпіталізували

Моторошна ДТП трапилася в районі Бехейра на шосе, що сполучає Каїр і середземноморське місто Александрія. Там зіштовхнулися пасажирський автобус та інші транспортні засоби.

У поліції повідомили, що зіткнення спричинив витік масла з одного з автомобілів. Також деякі автівки загорілися.

На кадрах, що з'явилися в мережі, видно багато згорілих автомобілів на узбіччі дороги та те, як пожежники гасять вогонь. На місце події також прибули карети швидкої допомоги, щоб доставити постраждалих до лікарні.

Дивіться відео з місця ДТП

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У США сталася моторошна аварія через туман

У поліції штату Луїзіана нещодавно розповіли про аварію, в яку потрапили щонайменше 158 автомобілів. Деякі з них спалахнули після ДТП.

За словами правоохоронців, серед учасників автопригоди була й вантажівка, яка перевозила "небезпечну речовину". Однак в поліції не уточнювали, що саме транспортували у цистерні.

Після того, як автоцистерну вивезуть, служби швидкого реагування зможуть краще оцінити транспортні засоби в цьому районі. Цілком можливо, що можуть бути виявлені й інші загиблі,

– повідомили у поліції.

Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс зазначив, що причиною аварії стало поєднання "супертуману" й диму від лісових пожеж.

Загалом загинули 7 людей, ще понад 25 осіб постраждали – їх госпіталізували з травмами різного ступеню важкості. Влада штату також закликала місцевих, аби вони повідомляли про зниклих близьких чи знайомих, які рухалися цією трасою. Адже ця інформація могла б допомогти швидше встановити особи жертв.