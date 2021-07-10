Залізнична аварія під Києвом: рух поїздів відновили, але затримки досі можливі

Рух потягів на ділянці Васильків — Боярка, що на Київщині, вже вдалося відновити. Зранку 10 липня там зійшов з рейок господарський потяг.

Про відновлення інфраструктури на цій ділянці повідомили в Укрзалізниці. Відповідні роботи залізничники завершили близько 19:30.

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Заява Укрзалізниці

Вказану ділянку повністю відкрили для руху поїздів після того, як там завершили встановлення опори, а контактну мережу повернули під напругу. В Укрзалізниці перепросили за незручності й попередили, що затримки деяких пасажирських поїздів все ще залишаються можливими.

Що пишуть у соцмережах

У коментарях до допису залізничників люди пишуть, що станом на 20:35 потяг Київ – Ужгород все ще стояв у Вишневому. Користувачі стверджують, що він затримався там щонайменше на 1,5 години. Пасажири також цікавляться, чи буде компанія відшкодовувати вартість квитків або обмінювати їх.

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