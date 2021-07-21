Новий глава МВС Монастирський назвав попередні причини аварії на "Рівнеазоті"

Припускають, що може бути 2 причини аварії на хімічному заводі "Рівнеазот", яка трапилась 20 липня. Їх назвав новий глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, внаслідок аварії відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів. Персонал об'єкту припинив його вже за 26 хвилин.

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Ймовірні причини аварії:

невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника;

корозія ділянки трубопроводу.

За словами Монастирського, саме підприємство функціонує з 1969 року. Останні десятиліття не проводили капітальний ремонт із заміною трубопроводів.

Однак остаточні висновки зробить спеціальна комісія. Зараз вона працює на підприємстві та вивчає усі факти.

Роботу на підприємстві не припиняли

Через аварію призупинили роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти. Однак весь виробничий процес підприємства триває.

Аварія на хімзаводі "Рівнеазот": коротко

Ввечері 20 липня розгерметизувався трубопровід у цеху азотної кислоти на хімзаводі "Рівнеазот".

у цеху азотної кислоти на хімзаводі "Рівнеазот". На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак мешканці скаржились на велику жовту хмару та неприємний запах.

Водночас представники заводу запевнили, що викид нітрозних газів був разовий і невеликий за кількістю.