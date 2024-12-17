Не лише причорноморські: які країни можуть постраждати через розлив нафти в Чорному морі

У Керченській протоці 15 грудня 2 російські танкери зазнали аварії, що спричинило витік нафтопродуктів у море. Постраждають від цього не лише причорноморські країни, аварія може стати транскордонною.

Про це 24 Каналу розповіла голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга" Тетяна Тимочко, зауваживши, що нафта може потекти через протоки Туреччини у Середземне море. Також вона наголосила, що через аварію загине велика кількість морських організмів.

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Які країни можуть постраждати через розлив нафти в Чорному морі

Голова ГО пояснила, що в першу чергу постраждають причорноморські країни – Україна, Росія, Туреччина, Румунія та Болгарія. Однак подібне забруднення меж немає, що може спричинити транскордонну аварію.

Нафта може пройти через протоки Босфор, Дарданелли та опинитись у Середземному морі. Це стане загрозою для багатьох інших країн,

– наголосила Тимочко.

Вона зауважила, що за таку аварію Росія мала б понести відповідальність. Для прикладу, коли подібні інциденти стаються в Японії, штрафні санкції для відшкодування збитків за 1 літр нафти коштують до 15 тисячі доларів. Лише 1 літр нафти спричиняє порушення морської океанської екосистеми.

Однак, на жаль, не все можна виміряти грошима, адже загибель водних організмів спричиняє зменшення біорізноманіття окремих видів чи навіть популяцій,

– зазначила голова ГО.

Вона підкреслила, що Чорноморська комісія повинна визнати факт витоку нафти російською агресією, а збитки потрібно відшкодувати. Для цього потрібно подати офіційний документ у МКС, який має розглянути його як черговий екоцид Росії.

Зверніть увагу! Екологи із Greenpeace повідомили, що якщо близько 8 тисяч тонн нафтопродуктів з двох танкерів опиниться у морі, ця аварія буде однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Доктор Пол Джонстон, керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії зазначив, що за нинішніх погодних умов розлив буде надзвичайно важко локалізувати.

Тимочко також пригадала підрив Каховської ГЕС, коли великі об'єми прісної води хлинули до дельти Дніпра та опріснили узбережжя Чорного моря. Тоді загинула велика кількість морських організмів, які не можуть жити у прісній воді.

Вона додала, що протягом перебування російського військового флоту в Чорному морі та ведення воєнних дій загинули тисячі рідкісних тварин – дельфінів.