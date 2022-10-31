На Львівщині сталася аварія на шахті: під завалами опинився гірник

Аварії трапилася 17 грудня 2021 року на шахті "Надія" у місті Соснівка, що неподалік Червонограда на Львівщині. Приблизно о 18:00 там стався обвал породи . Внаслідок цього загинув 35-річний гірник.

Обвал стався на глибині в 500 метрів у 164 бортовому штреку. Тоді на місці працювали два відділення гірничорятувальної служби. Під завалами опинився шахтар 1986 року народження. На жаль, врятувати чоловіка так і не вдалося..

Медики підземного медичного пункту надали йому допомогу, але дорогою на поверхню гірник помер.

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