У Defense Express не вірять у перебазування Су-34 в Північній Осетії

Експерти сумніваються, що літак здійснював перебазування. Вони вказують на незбіги між офіційною версією та даними профільних телеграм-каналів.

Про катастрофу Су-34 в горах стало відомо 11 червня. Вороже міноборони визнало втрату.

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Чому аварія Су-34 дивна

За даними з відкритих джерел, російський Су-34 невдало "приземлився" неподалік від села Горний Дзуарікау (неподалік від Грузії і у понад 600 кілометрах від кордону з Україною, ще більше – від лінії фронту) – місцеві чули вибух вночі, за їхніми словами, літак розбився об скелю,

– наводять дані в матеріалі.

Офіційно було заявлено, що Су-34 упав під час виконання навчально-тренувального польоту. Катастрофу попередньо пояснили технічною несправністю, але це весь скупий коментар росіян. Більше деталей поки нема.

Водночас відомий блогер-пропагандист, який спеціалізується на авіації, заявив, що Су-34 зазнав катастрофи "при перебазуванні на інший аеродром у горах Північної Осетії". Тобто його версія суперечить офіційній версії про навчально-тренувальний політ.

У Defense Express підкреслили: Су-34 летів з Моздока, але не зрозуміло, куди саме. Він розбився у горах за кілька десятків кілометрів від Грузії, а поруч немає жодних військових аеродромів. Якщо ж припустити, що він прямував у Сирію, то цей маршрут теж видається дивним.

Питання, що Су-34 вночі робив поблизу Горного Дзуарікау, залишається відкритим,

– сказано в статті.

А ще журналісти Defense Express звернули увагу, що росіяни зазнавали небойових утрат Су-34 щонайменше тричі.

"Наприклад, у вересні 2023 також через "технічну несправність" екіпаж не зміг випустити одну зі стійок шасі, в результаті чого був вимушений катапультуватися. Ще один Су-34 зазнав авіатрощі у лютому 2023 року, і також варто згадати епізод за жовтень 2022 року, коли Су-34 врізався у житловий будинок у Єйську", – перелічили вони.

Що відомо про авіатрощу Су-34 над Північною Осетією

Екіпаж літака не вижив, обидва пілоти загинули. Є відео падіння. Місцеві кажуть, що судно розбилося об скелю.

Авіаексперти говорять, що могла бути помилка екіпажу, можливо, погане обслуговування. А взагалі припускають, що росіяни могли злякатися атаки безпілотниками та справді перебазувати частину літаків.