Задихнулися російським мазутом: на узбережжя Чорного моря викинуло десятки дельфінів

15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери. Тоді у море вилилося кілька тисяч тонн мазуту.

У Greenpeace вже назвали цю аварію однією із найбільших техногенних катастроф. Зона забрудення поширилася на десятки кілометрів, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дельфіни задихнулися російським мазутом

Вже відомо, що після катастрофи танкерів і витоку мазуту на узбережжі Чорного моря знайшли 11 мертвих дельфінів. Зокрема, вісім з них виявили в Новоросійську та на пляжі у станиці Благовіщенській. Усі азовки. Тварини були повністю у мазуті, їм забило дихальні шляхи.

Мертві дельфіни у Чорному морі: дивіться відео

За даними Greenpeace, забруднено понад 60 кілометрів пляжу – від Анапи до Кримського мосту, а загальна площа забруднення становить 65 квадратних кілометрів.

Збитки від аварії можуть складати десятки мільярдів доларів, нафта серйозно загрожує фауні в Чорному морі, її буде важко локалізувати.