Смертельна ДТП у Венеції: у ЗМІ з'явилась попередня причина аварії

У Венеції трапилась трагічна ДТП, у якій загинули понад 20 людей. За попередньою інформацією, водієві автобуса стало погано.

Спершу після ДТП з'явилася версія, що в автобусі перед аварією спалахнула пожежа, через що і трапився трагічний випадок. Однак рятувальники це спростували.

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Водій міг бути хворим

Ще одна версія, яка наразі залишається не спростованою – хвороба водія. Мовляв, чоловіку могло стати погано, через що він на деякий час втратив керування. Однак зауважимо, що це неофіційна інформація, яка ще потребує підтвердження.

Водночас колеги водія шоковані тим, що трапилося. Вони переконують, що він був досвідченим та вправним водієм.

Згідно з даними ЗМІ, за кермом автобуса був Альберто Ріццотто – він працював на компанію Martini Bus, яка орендувала автомобіль компанії La Linea. Фірми співпрацювали задля перевезення туристів.

Зазначимо, що генеральний директор компанії La Linea Массімо Фьорезе запевняє, що автобус був "новий", адже йому не було й року. Натомість 40-річний Альберто Ріццотто працював у компанії 5 – 6 років.

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