Яка причина аварії зі світлом в Одесі: в Укренерго оцінили ймовірність диверсії

У результаті масштабної аварії зі світлом на Одещині майже пів мільйона людей залишились без електропостачання. На щастя, вже вдалось заживити критичну інфраструктуру.

Прогнози щодо відновлення – невтішні. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Яка причина аварії

Попередньо, з нашої точки зору, це не є диверсія,

– заявив Кудрицький.

Натомість за його словами, це наслідок того, що обладнання декілька разів піддавалось ракетним атакам і обстрілам з дронів. Воно просто вичерпало свій технічний ресурс.

Кудрицький зазначив, що, на жаль, масштабна серія ракетних атак дається в знаки.

Що ж до виявлення причин, то над цим працюватиме спеціальна комісія. До її складу ввійдуть фахівці з відповідних держорганів. Голова Укренерго запевнив, що комісія детально дослідить причини та чітку хронологію подій.

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