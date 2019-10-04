Аварія літака Ан12 під Львовом: близько сотні пасажирів не змогли потрапити на свої рейси

Через смертельну аварію авіасудна було прийняте рішення закрити злітно-посадкові смуги аеропорту "Львів". Через це 91 пасажир втратив стикування на міжнародні рейси МАУ. Річ у тім, що через закриття львівського аеропорту довелося затримати рейс Львів – Київ.

Найімовірніше, тепер трансфертні пасажири будуть безкоштовно переоформлені на альтернативні найближчі рейси. Про це йдеться в офіційному повідомленні МАУ на фейсбук-сторінці.

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Через трагічні обставини в районі міжнародного аеропорту "Львів" і його тимчасовим закриттям рейс МАУ PS034 Львів – Київ був затриманий до 10:27 за місцевим часом. Через запізнення рейсу 91 пасажир втрачає стикування в аеропорту "Бориспіль" (Київ) з ​​рейсами МАУ в Нью-Йорк, Пекін, Відень, Гельсінкі, Стамбул, Мюнхен, Париж, Тель-Авів, Рим, Ларнаки, Мілан, Афіни , Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Тбілісі, Єреван, Харків і Одесу,

– мовиться у повідомленні.

У компанії також додають: пасажирам далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка і Пекіна, які змушені будуть затриматися в Києві, МАУ забезпечить розміщення в готелі, харчування та трансфер.

Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом?Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.



Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.



Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів у полі близько 7 ранку. Найімовірніше, саме закінчення пального стало причиною катастрофи літака.