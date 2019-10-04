12:35
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Аварія літака Ан12 під Львовом: близько сотні пасажирів не змогли потрапити на свої рейси

      459 Читать новость на русском
      Міжнародний аеропорт "Львів"
      Міжнародний аеропорт "Львів" / фото з відкритих джерел

      Через смертельну аварію авіасудна було прийняте рішення закрити злітно-посадкові смуги аеропорту "Львів". Через це 91 пасажир втратив стикування на міжнародні рейси МАУ. Річ у тім, що через закриття львівського аеропорту довелося затримати рейс Львів – Київ.

      Найімовірніше, тепер трансфертні пасажири будуть безкоштовно переоформлені на альтернативні найближчі рейси. Про це йдеться в офіційному повідомленні МАУ на фейсбук-сторінці.

      Основне: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

      Через трагічні обставини в районі міжнародного аеропорту "Львів" і його тимчасовим закриттям рейс МАУ PS034 Львів – Київ був затриманий до 10:27 за місцевим часом. Через запізнення рейсу 91 пасажир втрачає стикування в аеропорту "Бориспіль" (Київ) з ​​рейсами МАУ в Нью-Йорк, Пекін, Відень, Гельсінкі, Стамбул, Мюнхен, Париж, Тель-Авів, Рим, Ларнаки, Мілан, Афіни , Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Тбілісі, Єреван, Харків і Одесу,
      – мовиться у повідомленні.

      У компанії також додають: пасажирам далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка і Пекіна, які змушені будуть затриматися в Києві, МАУ забезпечить розміщення в готелі, харчування та трансфер.

      Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом?Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.

      Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.

      Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів у полі близько 7 ранку. Найімовірніше, саме закінчення пального стало причиною катастрофи літака.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 18 осіб, ще одна смерть під слідством
      сьогодні
      12137
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України авіація Аварії та ДТП Новини Львова Аварія літака під Львовом
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сьогодні , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 154
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сьогодні , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 198
      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      сьогодні , 11:30 Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      181
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сьогодні , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 385
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:12 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 1412
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук