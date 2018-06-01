Аварія з кортежем у Києві: мати водія підтвердила, що він працює у супроводі Порошенка

Мати поліцейського, який на спецавтомобілі у Києві збив на пішохідному переході неповнолітнього велосипедиста, розповіла, що її син впродовж двох років забезпечував супровід президентського кортежу.

Жінка підтвердила це у коментарі "ТСН".

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Я не можу від всього цього, мені дуже важко. Два роки він працює там, у президентському кортежі,

– зазначила вона.

Журналісти направила запит в Адміністрацію Президента для додаткових роз’яснень, проте відповідь поки не надійшла.

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.

В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.

