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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Аварія з кортежем у Києві: мати водія підтвердила, що він працює у супроводі Порошенка

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Мама поліцейського, який на спецавтомобілі збив неповнолітнього хлопчика, підтвердила, що він працює у супроводі кортежу Порошенка
Мама поліцейського, який на спецавтомобілі збив неповнолітнього хлопчика, підтвердила, що він працює у супроводі кортежу Порошенка / ТСН

Мати поліцейського, який на спецавтомобілі у Києві збив на пішохідному переході неповнолітнього велосипедиста, розповіла, що її син впродовж двох років забезпечував супровід президентського кортежу.

Жінка підтвердила це у коментарі "ТСН".

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Я не можу від всього цього, мені дуже важко. Два роки він працює там, у президентському кортежі,
– зазначила вона.

Журналісти направила запит в Адміністрацію Президента для додаткових роз’яснень, проте відповідь поки не надійшла.

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.
В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.
Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.
 

Теги: Новини Києва Новини України Аварії та ДТП ДТП з кортежем у Києві
Джерело: 24 Канал
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