У Києві внаслідок аварії загинула дівчина: водія взяли під варту
В ніч з 16 на 17 липня у Києві трапилась страшна аварія, внаслідок якої загинула 20-річна пасажирка авто. Водія арештували на 2 місяці.
43-річний водій авто був п'яним та не впорався з керуванням. Йому вже обрали запобіжний захід.
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Водія арештували на 2 місяці
Шевченківський районний суд Києва 17 липня підозрюваному обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– мовиться у повідомленні.
За клопотанням Київської міської прокуратури водія іномарки взяли під варту на 2 місяці.
Також Київська міська прокуратура повідомила про підозру водієві за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння.Зверніть увагу! Санкції статті передбачають 5 – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на такий же термін.
Що встановили правоохоронці
- в ніч на 17 липня 2021 року водій вчинив смертельну ДТП на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва.
- за даними слідства, водій автомобіля Ford Fusion, будучи п'яним (тест драгера показав 1,67 проміле алкоголю в крові) та рухаючись із перевищенням швидкості, не зміг зреагувати на заокруглення проїзної частини;
- тому авто сконтактувало з бордюрним каменем, та, виїхавши за межі проїзної частини, врізалось в дерево;
- далі авто було некерованим й відлетіло на проїзну частину та зупинилося.
В результаті аварії 20-річна пасажирка авто отримала травми, з якими у важкому стані була доставлена до лікарні, де невдовзі померла,
– розповіли в прокуратурі.
Що ще відомо про трагедію
- В автомобілі був п'яний водій та його брат з дівчиною. Вона отримала перелом хребта та відкриту черепно-мозкову травму. Вона померла.
- Брат водія, який також був нетверезим, почав тікати з місця події, доки його дівчина помирала на асфальті. У стані шоку він не відразу збагнув, що взагалі відбулося.
- Водій отримав лише незначні травми. Детальніше читайте тут.