Чому під час атаки вводили аварійні відключення світла: в Укренерго пояснили причини

У низці областей 11 листопада ввели аварійні відключення світла. Вони почали діяти під час російської атаки.

Втім, такий крок був превентивним, щоб пом'якшити можливі наслідки, якщо Росія атакуватиме енергетику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву члена наглядової ради Укренерго Юрія Бойка в ефірі телеканалу Суспільне.

Цікаво 20 годин без світла: чи можливий такий прогноз в Україні та за яких умов

Чому вводили аварійні відключення світла

Зранку 11 листопада у низці областей під час повітряної тривоги через російську атаку вводили аварійні відключення. Зокрема, з обмеженнями стикнулися у Сумській, Харківській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській і Полтавській областях.

Як пояснив Бойко, відключення були превентивним кроком, щоб пом'якшити можливі наслідки російської атаки. За його словами, якщо в енергосистемі відбувається відключення одного з ключових елементів через ураження чи автоматичне вимкнення, то це може спричини каскадний ефект. Відтак, інші елементи мережі також можуть відключитися.

Відповідно, для того, щоб уникнути каскадних аварій, навантаження у системі знижують. Тобто, виводиться з роботи частина обладнання, яке генерує електроенергію, і для того, щоб систему збалансувати, відключаються певні групи споживачів. Для того, щоб знизити споживання у системі, і відповідно – знизити цю ймовірність важких аварій,

– пояснив Бойко.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко також додав, що енергетична мережа – це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів. Він зазначив, що струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з цих ланок припиняє працювати, споживач залишається без електроенергії, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Відтак, може виникнути пожежа й обладнання буде пошкоджено.

Тому, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії, через що зранку українці у кількох областях зіткнулися з аварійними відключанням.

Коваленко додав, що раніше швидко оперувати обсягами генерації електроенергій допомагали ТЕС та ТЕЦ, але після обстрілів влітку 2024 року енергетикам доводиться маневрувати за допомогою інших об'єктів.