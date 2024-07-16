В Укренерго назвали причину аварійних відключень світла в кількох областях

В Україні відразу у кількох областях діють аварійні відключення світла. І на це є ціла низка причин.

Так, 16 липня аварійні відключення застосовують в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Енергетики пояснили причини подібних обмежень.

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Чому ввели аварійні відключення

За вказівкою Укренерго наразі тривають аварійні відключення, які застосовують для стабілізації ситуації в енергосистемі та не можуть бути спрогнозовані заздалегідь, у відразу семи областях нашої держави. За словами енергетиків, в українській системі збільшився дефіцит енергії.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях,

– йдеться у повідомленні.

Водночас сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу, проте для цього потрібен час.

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До слова, впродовж доби 16 липня особливий дефіцит прогнозували з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00. Обмежувальні заходи, які діятимуть протягом цілої доби, запроваджено через величезну втрату потужностей української енергетики внаслідок російських атак.