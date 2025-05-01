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24 Канал Новини України На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло
1 травня, 08:19
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На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло

Софія Рожик
Основні тези
  • На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП вночі 1 травня, через що близько тисячі абонентів у Миргородській громаді залишилися без світла.
  • Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, причини аварії невідомі.

Частина Полтавської області залишилася без світла. Зафіксовано аварію на ЛЕП.

Вона сталася вночі 1 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

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У Миргородській громаді немає світла

Аварія на лінії електропередач сталася у Миргородській громаді.

Без світла залишилися близько тисячі абонентів,
– повідомив голова ОВА Когут. 

Наразі над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади енергетиків.

Про причини аварії нічого невідомо.

Зверніть увагу! Українська енергосистема продовжує відновлюватися від російських масованих ракетно-дронових атак. Постійно тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах.

Енергетики закликають до економного споживання – користуйтеся потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, а саме з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, що минулого тижня, 22 квітня, на Полтавщині також були перебої зі світлом. Тоді росіяни атакували регіон ударними БпЛА типу "Шахед". Унаслідок масованого обстрілу були зафіксовані влучання у об'єкти цивільної інфраструктури та підприємства.