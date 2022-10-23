Зранку 22 жовтня російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього вже другий день відбуваються віялові відключення світла.

Вимушене відключення електроенергії необхідне для того, щоб знизити навантаження на мережі, а також дати можливість енергетикам полагодити її. Це надзвичайно важливо, ураховуючи масштаб руйнувань, яких завдав ворог під час масованого ракетного удару, передає 24 канал.

До речі Без світла, газу і води: як бути готовим до можливої нової масованої атаки

У Києві та на Рівненщині вимикатимуть світло 23 жовтня

Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі 22 жовтня, уже другий день поспіль у Києві та області тривають стабілізаційні заходи.

Графік відключень електроенергії в Києві та області / Джерело ДТЕК

Крім того. мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що у місті з 16:00 до 23:00 триватимуть віялові відключення у Північному мікрорайоні та в районах:

автостанції "Чайка";

автостанції "Рівне";

Радіозаводу;

Мототреку;

Нового двору;

Школи №12;

Покровського собору;

Грабника;

Гідропарку (на вулицях Бандери, Короленка та Замковій).

Голова ОВА Віталій Коваль оприлюднив графік відключення світла для 29 територіальних громад області.



Графік відключення світла на Рівненщині / Фото з телеграму Віталія Коваля

Відлючення світла 22 жовтня

Ці відключення електроенергії вимушені. Скільки населені пункти залишатимуться без світла, та яким буде графік його подачі – невідомо. Однак відключення повинні тривати не довше 4 годин, але можуть протягом доби бути більше, ніж 1 раз.

Через ракетну атаку 22 жовтня Киян поділили на 3 групи за адресами. Кожна із цих груп залишалася без світла згідно з графіком. Як зазначали у компанії "Укренерго", ніхто не сидітиме без електроенергії на понад 4 години.

Графік відключень світла у Києві 22 жовтня:

Також стабілізаційні відімкнення електроенергії проводили в області. Там населені пункти поділили на дві групи, які чергувалися між собою.

Графік відключення світла в Київській області:

Додамо, що у зв'язку з ранковими ракетними ударами вимикали світло у 10 областях України. Зокрема, у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Кіровоградській областях.

Також у мережі опублікували графік відключення світла для мешканців Дніпропетровської області.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Згодом опублікували графік потенційних відключень електроенергії в Одеській області. Їх застосують тільки у випадку, якщо в "Укренерго" буде потреба збалансувати енергосистему.

Попередньо відомо, що місто поділять на три групи і вимикатимуть світло почергово на 4 години щодня у кожній з груп.

Графік відключення світла на Одещині

Також графік відключень опублікували в "Запоріжжяобленерго". Його використовуватимуть, якщо ухвалять рішення про вимкнення елекрики. Станом на 16:13 22 жовтня такого рішення ще немає.

Проте графік відключення світла на Запоріжжі вже можна почитати за посиланням.

На жаль, світло вимикатимуть у Рівному та області. Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що обмеження запроваджують через дефіцит потужностей. У пікові періоди світло у Рівному вимикатимуть на вулицях:

Коновальця;

Волинської Дивізії;

Мельника;

Князя Романа;

Богоявленській;

частково Гагаріна;

частково Грушевського.

Почергово світла не буде на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині, що у Рівненській області.

По всій Україні з ранку до вечора 20 жовтня вимикали світло

Нагадаємо, що в Офісі Президента повідомляли, що по всій Україні 20 жовтня планують вимикати світло. Мовилося тоді про всі області нашої держави.

"Завтра 20 жовтня 2022 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії", – повідомили в Офісі Президента.

Українська влада повідомила, що ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Також в Офісі Президента повідомили, що:

з 7 до 23 години необхідно мінімізувати користування електроенергією;

це стосується жителів усіх областей країни;

якщо цього не зробити, то слід готуватися до тимчасових відключень.

"Також, від завтра (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) в містах буде обмежене використання вуличного освітлення", – повідомили в ОП.

Додали, що це вимушені кроки, тому всі разом повинні працювати на своєму фронті. Окрім того, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що відключатимуть світло по всій території України, проте не одночасно.

Львів

У ніч з 19 на 20 жовтня у Львові планують вимкнути частину міста від електроенергії для ліквідації наслідків російських ракетних атак.

У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, з 0:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова.

"Надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки. Просимо всіх з розумінням віднестись до ситуації", – зазначили у Львівобленерго.

Відключення у Києві

Нещодавно була інформація, що ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання.

Адреси споживачів були поділені на три черги. Спочатку обмежили електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 – 20:00). Щоправда, попереджали, що при потребі, можуть відключити і наступну чергу. Проте не більш ніж на 4 години за раз.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Графік відключення електрики у Києві / Фото ДТЕК Київські електромережі

Згодом у ДТЕК опублікував детальнішу інформацію щодо графіку відключення світла на Київщині. Так, у компанії попередили, що за добу світло можуть відключити не раз протягом доби. Це можуть робити не раніше, ніж через 4 години після попереднього відключення, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Тобто, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то повторно світло може зникнути з 18:00 до 22:00 та з 02:00 до 06:00.

Зі списком населених пунктів, яких може стосуватися таке відключення, ви можете ознайомитися на сайті ДТЕК та фейсбук-сторінці компанії. Також інформацію про відключення можна отримати у чат-ботах компанії (Viber, Telegram). Після проходження реєстрації у них, по особовому рахунку ви зможете отримувати інформування про відключення в автоматичному режимі.

Зі списком вулиць Києва, на яких можливе відключення світла, а також з графіками вимкнення, ви можете ознайомитися у цьому графіку. Його застосують у разі, якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

На сайті Yasno можна перевірити, чи заплановані відключення світла за вашою адресою та на який час. Для цього треба ввести назву вулиці та номер будинку, тоді з'явиться відповідна інформація.

Харківщина

У Харківобленерго повідомили, що 20 та 21 жовтня в області будуть обмежені обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів. Натомість в обленерго попросили українців відповідально користуватися електроенергією та обмежити споживання з 7:00 до 22:00.

Водночас, по обіді повідомили, що упродовж орієнтовно двох годин (до 18:00) світла не буде вибірково у кількох громадах Харківської області.

Так, за словами речниці "Харківобленерго" Марини Шевченко, обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування:

Мереф'янського,

Люботинського,

Зміївського районів електричних мереж.

Запоріжжя

У Запорізькій області також не планують відключати електроенергію споживачам. Однак в Запоріжжяобленерго підкреслили, що 20 жовтня критично необхідно, щоб кожен споживав якомога менше електроенергії. Це стосується і великих підприємств, і середнього та малого бізнесу, і населення. Як підкреслили в обленерго, це допоможе стабілізувати ситуацію в енергосистемі та дозволить уникнути аварійних відключень світла.



В Запоріжжяобленерго закликали обмежити використання світла / Інфографіка Запоріжжяобленерго

Черкащина

В обленерго області графіки аварійний відключень застосували з 23:30 19 жовтня, а про час їх закінчення пообіцяли сповістити пізніше. Також там зазначили, що від електромережі не відключатимуть соціально значимі об’єкти області.

В Черкасиобленерго підкреслили, що дізнатися про аварійні відключення можна за допомогою месенджерів та "особистого кабінету", а якщо ви не маєте можливості скористатися онлайн-сервісами, закликають телефонувати за номерами кол-центру 24/7:

(0472) 33-87-87,

(093) 170-40-57,

050) 434-87-87,

(067) 690-48-48,

0800-501-328.

Сумщина

У АТ "Сумиобленерго" пояснили, що у зв'язку з дефіцитом потужності в енергосистемі України і для уникнення масштабних аварій в електромережах, 20 жовтня, за рішенням НЕК "Укренерго", в області застосовують графіки аварійних відключень.

Інформація про відключення є в особистому кабінеті споживача електроенергії "E-Svitlo" та/або надходить на електронну пошту, вказану споживачем при реєстрації в цьому особистому кабінеті.

Якщо у вас немає можливості скористатися цим сервісом, то з питань електропостачання ви можете звернутися до кол-центру АТ "Сумиобленерго": 0 (800) 300-247 (безкоштовно), (0542) 659-659.

Попередньо, глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що на Сумщині 20 жовтня також діятимуть обмеження:

у області відключать водопостачання з 7 до 23 години;

не працюватиме електротранспорт;

не працюватиме вуличне освітлення.

Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму,

– заявив глава ОВА.

Живицький звернувся до мешканців Сумщини: дивіться відео​

Тернопільщина

Повну інформацію про відключення та їх графіки можна знайти на сайтах місцевих операторів мереж (обленерго). Весь перелік посилань оприлюднило Міненергетики.

В Тернопільобленерго повідомили, що у зв'язку з виникненням дефіциту електричної енергії в області ввели графік обмеження споживання електроенергії. Однак він наразі стосується лише підприємств. Побутовим споживачам поки не планують вимикати світло та підкреслюють, що про всі зміни у цих планах будуть оперативно повідомляти.

Також в обленерго закликали з 07:00 до 23:00 обмежити використання потужних електроприладів.

Вінниччина

У Вінницькій області обмежили споживання електроенергії також лише для юридичних осіб, які повинні зменшити потужність використання електроенергії згідно з розробленим графіком.

Миколаївщина та Полтавщина

У Миколаївобленерго заявили про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії протягом 20 та 21 жовтня на підприємствах електроенергетики, що знаходяться в оперативно-диспетчерському управлінні Регіонального диспетчерського центру.

В разі не ефективності застосування графіків обмеження споживання електричної енергії на вищезазначених підприємствах НЕК Укренерго буде вимушено застосовувати графіки обмеження споживання електричної потужності для всіх споживачів операторів системи розподілу у необхідному обсязі (максимально 5-ть черг),

– зазначили в обленерго.

Також в області закликали мінімізувати користування електроенергією із 7:00 до 23:00 20 жовтня.

У Полтаваобленерго закликали відповідально використовувати електроенергію з 7:00 до 22:00, про графіки відключень світла не повідомляли.

Однак, 20 жовтня у зв'язку з напруженою ситуацією в українській енергосистемі на Полтавщині з 14:16 таки було застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ) 1, 2 черга.

Зверніть увагу! ГАВ – це графік саме аварійних відключень, тому заздалегідь озвучити тривалість та перелік населених пунктів чи адрес, де обмежать електропостачання, неможливо. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Тож, вводить в дію графік аварійних відключень АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади.

Введення ГАВ має бути виконане упродовж 15 хвилин із моменту отримання команди, скасовується також НЕК "Укренерго".

Міський голова Полтави Олександр Мамай же напередодні зазначив, що з 20 жовтня всі комунальні підприємства області переходять в жорсткий режим енергозбереження.

Як діяти, коли нема електрики

У Полтаві та Миколаєві не курсуватиме електротранспорт . У "Полтаваелектроавторанс" повідомили, що скоротять кількість тролейбусів на маршрутах на 30%, щоб збалансувати енергосистему України.

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії.

Насамперед слід відключити електропобутові прилади;

Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто не наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піка – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.



Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції