У середу, 7 жовтня, після довгої перерви в Україні знову будуть вимикати світло. Графіки діятимуть у багатьох регіонах.

Які актуальні графіки погодинних відключень, коли саме не буде електроенергії протягом дня та як довго – пише 24 Канал.

Дивіться також Екстрені відключення внаслідок атаки: які графіки діють у Києві та в області

Якими будуть обмеження в Україні 7 жовтня?

В Укренерго повідомили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі 7 жовтня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання:

для промислових підприємств і бізнесу протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, запроваджуються графіки обмеження потужності.

для всіх споживачів також діятимуть погодинні відключення, обсяг яких становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Тому споживачам радять стежити за оновленнями від місцевих обленерго та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її подачі.

Увага! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється, будь ласка, споживайте її ощадливо!

Які графіки діятимуть по областях?

Київ та область

У Києві про відключення можна дізнатися в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".

Водночас у Київській області перевірити відключення за своєю адресою можна тут. Також ДТЕК публікує графіки відключень для Київщини. Обмеження торкнуться більшості груп.



Відключення світла на Київщині / ДТЕК



Відключення світла на Київщині / ДТЕК

Одеська область

Ознайомитися з інформацією про відключення за вашою адресою можна тут.

Черкаська область

За розпорядженням НЕК "Укрненерго" 7 жовтня з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;

1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;

2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;

2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;

3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;

3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;

4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;

4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;

5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;

5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;

6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;

6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00



Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, можна переглянути за посиланням.

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 7.10.2026 буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ). Обмеження будуть упродовж доби:

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Тернопіль та область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Полтавська область

7 жовтня у Полтавській області буде запроваджено графік погодинних відключень світла. Він діятиме з 00:00 по 07:00.



Відключення на Полтавщині / Фото Полтаваобленерго

Вінницька область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Вінницяобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Чернігівська область

Відключення на Чернігівщині / Фото "Чернігівобленерго"

Переглянути графік за вашою адресою також можна на сайті, у Viber-боті.

Сумська область



Відключення у Сумській області / Фото Сумиобленерго

Житомирська область



Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго

Як дізнатися, чи будуть вимикати світло в областях?

Київ

Дізнатися графік планових відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку. Варто наголосити, що відключення у столиці відбуваються за окремим графіком і не збігаються з відключеннями в області.

Київська область

Графіки відключень у Київській області можна дізнатися на сайті ДТЕК. Актуальну інформацію також можна отримати в чат – боті Viber і Telegram.

Львівська область

Дізнатися свою групу (чергу) відключень можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго".

Одеська область

Дізнатися графік відключень в Одесі та області можна на сайті ДТЕК, а також у чат – ботах Viber і Telegram.

Дніпропетровська область

Актуальну інформацію щодо відключення світла та графіків у Дніпропетровській області можна дізнатися на сайті ДТЕК.

Чернівецька область

Актуальну інформацію щодо відключень, а також дізнатися свою чергу (групу) відключень можна дізнатися на сайті АТ "Чернівціобленерго".

Хмельницька область

Переглянути графік відключень світла на Хмельниччині можна на офіційному сайті АТ "Хмельницькобленерго". Для цього потрібно ввести адресу або переглянути загальний графік за чергами.

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області доступні на сайті Прикарпаттяобленерго.

Житомирська область

Дізнатися, як діятимуть графіки відключень світла у кожному з районів Житомирщини, можна на сайті Житомиробленерго.

Сумська область

Інформацію про актуальні графіки відключення електроенергії, а також приналежність свого будинку до черги (групи) обмежень можна дізнатися на сайті АТ "Сумиобленерго".

Рівненська область

З графіком погодинних відключень і номером вашої черги можна ознайомитися на сайті Рівненської ОДА та сайті Рівнеобленерго.

Чернігівська область

Детальніше про те, як вимикатимуть світло на Чернігівщині, можна дізнатися за посиланням. З'ясувати, до якої черги належить будинок, можна, зайшовши на сайт Чернігівобленерго або допомогою чат – ботів у Viber і Telegram.

Закарпатська область

Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті ПАТ "Закарпаттяобленерго".

15 жовтня Закарпаттяобленерго оприлюднило подробиці щодо аварійних відключень: споживачів електроенергії в регіоні поділили на 10 черг. Переглянути детальний перелік можна за посиланням.

Полтавська область

Переглянути графіки вимкнення електроенергії в Полтавській області можна тут.

Запорізька область

Актуальна інформація про відключення світла в Запорізькій області доступна на офіційному сайті Запоріжжяобленерго.

Миколаївська область

Актуальну інформацію про відключення світла в регіоні можна знайти на сторінці Миколаївобленерго.

Волинська область

Чи застосовуються графіки погодинного відключення електроенергії на Волині, можна перевірити за посиланням.

Вінницька область

Інформацію про графіки відключень у Вінницькій області можна дізнатися на сайті обленерго, увівши свою адресу або ж у чат – боті вайбер чи телеграм.

Кіровоградська область

Інформація про відключення світла в регіоні доступна на сайті Кіровоградобленерго.

Черкаська область

Подальшу інформацію про повернення графіків можна побачити на сайті Черкасиобленерго.

Тернопільська область

Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті Тернопільобленерго.

Харківська область

Графік відключень для Харківської області можна дізнатися, увівши адресу на сайті обленерго.

Донецька область

Актуальна інформація про зміни в графіках або скасування відключень доступна на сайті ДТЕК.

Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Коли світло з'явиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.



Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 00 Каналу

Як знайти графік відключення електроенергії

Ось список найбільших українських міст і компаній, які їх обслуговують:

Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Як діяти, коли немає електрики

Влада ще у попередні роки оприлюднила низку порад, як діяти в разі відключень електроенергії:

насамперед слід відключити електропобутові прилади;

використовуючи свічки та сухий спирт, потрібно бути обережними;

якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче ніж на 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживання електроенергії ввечері із 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.



Як діяти в разі відключень світла / Інфографіка Мінреінтеграції