Обмеження повертаються одразу для кількох областей: де й коли вимикатимуть світло 7 жовтня
У середу, 7 жовтня, після довгої перерви в Україні знову будуть вимикати світло. Графіки діятимуть у багатьох регіонах.
Які актуальні графіки погодинних відключень, коли саме не буде електроенергії протягом дня та як довго – пише 24 Канал.
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Якими будуть обмеження в Україні 7 жовтня?
В Укренерго повідомили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі 7 жовтня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання:
- для промислових підприємств і бізнесу протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, запроваджуються графіки обмеження потужності.
- для всіх споживачів також діятимуть погодинні відключення, обсяг яких становитиме від 0,5 до 1,5 черги.
В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Тому споживачам радять стежити за оновленнями від місцевих обленерго та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її подачі.
Увага! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється, будь ласка, споживайте її ощадливо!
Які графіки діятимуть по областях?
- Київ та область
У Києві про відключення можна дізнатися в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".
Водночас у Київській області перевірити відключення за своєю адресою можна тут. Також ДТЕК публікує графіки відключень для Київщини. Обмеження торкнуться більшості груп.
Відключення світла на Київщині / ДТЕК
Відключення світла на Київщині / ДТЕК
- Одеська область
Ознайомитися з інформацією про відключення за вашою адресою можна тут.
- Черкаська область
За розпорядженням НЕК "Укрненерго" 7 жовтня з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
- 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
- 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;
- 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;
- 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
- 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
- 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
- 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
- 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;
- 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;
- 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
- 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, можна переглянути за посиланням.
- Кіровоградська область
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 7.10.2026 буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ). Обмеження будуть упродовж доби:
- з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
- Тернопіль та область
Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.
Полтавська область
7 жовтня у Полтавській області буде запроваджено графік погодинних відключень світла. Він діятиме з 00:00 по 07:00.
Відключення на Полтавщині / Фото Полтаваобленерго
- Вінницька область
Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті "Вінницяобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.
- Чернігівська область
Переглянути графік за вашою адресою також можна на сайті, у Viber-боті.
- Сумська область
Відключення у Сумській області / Фото Сумиобленерго
Житомирська область
Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго
Як дізнатися, чи будуть вимикати світло в областях?
- Київ
Дізнатися графік планових відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку. Варто наголосити, що відключення у столиці відбуваються за окремим графіком і не збігаються з відключеннями в області.
- Київська область
Графіки відключень у Київській області можна дізнатися на сайті ДТЕК. Актуальну інформацію також можна отримати в чат – боті Viber і Telegram.
- Львівська область
Дізнатися свою групу (чергу) відключень можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго".
- Одеська область
Дізнатися графік відключень в Одесі та області можна на сайті ДТЕК, а також у чат – ботах Viber і Telegram.
- Дніпропетровська область
Актуальну інформацію щодо відключення світла та графіків у Дніпропетровській області можна дізнатися на сайті ДТЕК.
- Чернівецька область
Актуальну інформацію щодо відключень, а також дізнатися свою чергу (групу) відключень можна дізнатися на сайті АТ "Чернівціобленерго".
- Хмельницька область
Переглянути графік відключень світла на Хмельниччині можна на офіційному сайті АТ "Хмельницькобленерго". Для цього потрібно ввести адресу або переглянути загальний графік за чергами.
- Івано-Франківська область
Графіки відключень світла в Івано-Франківській області доступні на сайті Прикарпаттяобленерго.
- Житомирська область
Дізнатися, як діятимуть графіки відключень світла у кожному з районів Житомирщини, можна на сайті Житомиробленерго.
- Сумська область
Інформацію про актуальні графіки відключення електроенергії, а також приналежність свого будинку до черги (групи) обмежень можна дізнатися на сайті АТ "Сумиобленерго".
- Рівненська область
З графіком погодинних відключень і номером вашої черги можна ознайомитися на сайті Рівненської ОДА та сайті Рівнеобленерго.
- Чернігівська область
Детальніше про те, як вимикатимуть світло на Чернігівщині, можна дізнатися за посиланням. З'ясувати, до якої черги належить будинок, можна, зайшовши на сайт Чернігівобленерго або допомогою чат – ботів у Viber і Telegram.
- Закарпатська область
Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті ПАТ "Закарпаттяобленерго".
15 жовтня Закарпаттяобленерго оприлюднило подробиці щодо аварійних відключень: споживачів електроенергії в регіоні поділили на 10 черг. Переглянути детальний перелік можна за посиланням.
- Полтавська область
Переглянути графіки вимкнення електроенергії в Полтавській області можна тут.
- Запорізька область
Актуальна інформація про відключення світла в Запорізькій області доступна на офіційному сайті Запоріжжяобленерго.
- Миколаївська область
Актуальну інформацію про відключення світла в регіоні можна знайти на сторінці Миколаївобленерго.
- Волинська область
Чи застосовуються графіки погодинного відключення електроенергії на Волині, можна перевірити за посиланням.
- Вінницька область
Інформацію про графіки відключень у Вінницькій області можна дізнатися на сайті обленерго, увівши свою адресу або ж у чат – боті вайбер чи телеграм.
- Кіровоградська область
Інформація про відключення світла в регіоні доступна на сайті Кіровоградобленерго.
- Черкаська область
Подальшу інформацію про повернення графіків можна побачити на сайті Черкасиобленерго.
- Тернопільська область
Актуальна інформація щодо графіків відключення, а також приналежність до черг опублікована на сайті Тернопільобленерго.
- Харківська область
Графік відключень для Харківської області можна дізнатися, увівши адресу на сайті обленерго.
- Донецька область
Актуальна інформація про зміни в графіках або скасування відключень доступна на сайті ДТЕК.
Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Коли світло з'явиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.
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Як знайти графік відключення електроенергії
Ось список найбільших українських міст і компаній, які їх обслуговують:
Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Як діяти, коли немає електрики
Влада ще у попередні роки оприлюднила низку порад, як діяти в разі відключень електроенергії:
- насамперед слід відключити електропобутові прилади;
- використовуючи свічки та сухий спирт, потрібно бути обережними;
- якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче ніж на 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.
Крім того, українців просять зменшити споживання електроенергії ввечері із 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
Як діяти в разі відключень світла / Інфографіка Мінреінтеграції