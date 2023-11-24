Наскільки енергосистема готова до похолодання: за яких умов можуть бути аварійні відключення

В Україні прогнозують ускладнення погодних умов та відчутне похолодання. В "Укренерго" сподіваються, що електроенергії вистачить для того, аби покривати потреби споживачів, й аварійних відключень вдасться уникнути.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він також проаналізував ситуацію, яка є в енергосистемі наразі, передає 24 Канал.

Важливо Споживання електроенергії зростає, а у системі – дефіцит: в Укренерго звернулись до українців

За яких умов вдасться уникнути аварійних відключень

Нині ситуація в енергосистемі краща, ніж у минулі 2 дні. Як пояснив Кудрицький, сьогодні дефіциту немає й він не прогнозується у вихідні. Втім, наступного тижня знову може виникати дефіцит в енергосистемі. Тоді "Укренерго" доведеться шукати інструменти, щоб скомпенсувати нестачу електроенергії від електростанцій. Кудрицький пояснив, що дефіцит можуть перекрити імпортом електроенергії з Європи, запитом аварійної допомоги, яким Україна користувалася уже двічі цього тижня.

Водночас в "Укренерго" сподіваються, що аварійність блоків на електростанціях наступного тижня буде нижчою й в розпорядженні буде більше генерації для того, щоб покривати споживання на наступному тижні. Кудрицький також закликав українців дослухатися до порад енергетиків і заощадливо споживати електроенергію. У такому випадку аварійних відключень вдасться уникнути.

Якщо українці будуть дослухатися до порад економити електроенергію, а це стосується не лише домогосподарств, а й підприємств, то у нас є шанси обійтися й без аварійних відключень. Але це при умові, що не буде високої аварійності на електростанціях, і що ми будемо використовувати ту можливість імпорту з Європи, яку "Укренерго" відкриває для української енергосистеми,

– наголосив Кудрицький.

Енергетичні об'єкти матимуть трирівневий захист

Українську енергосистему готують не лише до похолодання, а й до можливих російських атак. Так, аналітик енергетичних ринків Максим Білявський в коментарі 24 Каналу розповів, що Україна готує трирівневий захист своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських повітряних ударів.

Ясна річ, подробиці про перелік захищених об'єктів є таємними. Втім, Білявський розповів деякі деталі. За його словами, на першому рівні об'єкти енергетичної інфраструктури захищають від уламків, що можуть пошкодити вузли енерготехнічного обладнання.

Другий рівень полягає у захисті від безпосередньо механічного проникнення снаряда або носія вибухівки. І нарешті третій рівень захисту має на меті амортизувати вибухову хвилю від російського удару.