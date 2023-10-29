Особиста вказівка Путіна: екскерівник розвідки пояснив тактику ворога біля Авдіївки

Росіяни втрачають великі сили біля Авдіївки. Вони не можуть виконати поставлені завдання, але не припиняють штурмувати наші підрозділи.

Ворог кидає додаткові сили на Авдіївський напрямок, туди перевели додаткові бригади й полки. Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зауваживши, що завдання росіян – оточити місто.

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Захопити Авдіївку – наказ Путіна

Окупанти наступають з півночі й півдня, намагаються замкнути місто в кільце, але українські військові не тільки тримають Авдіївку, але й проводять потужні контратаки. Ворогу навіть не вдається перекрити наші логістичні шляхи.

Триває системна робота над тим, щоб захопити Авдіївку і це не тільки планування російського командування – це конкретно вказівка Путіна, тому ми бачимо таку концентрацію військ, шалені атаки, кидання всього на забій,

– розповів генерал.

Окупанти не шкодують ні людських ресурсів, ні техніки та зброї. Вони готові робити все, щоб виконати вказівку диктатора. Саме для цього ворог сьогодні нарощує сили.

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Знищуємо передові резерви ворога

Для української армії важливо захистити Авдіївку, а також знищити передові резерви окупантів. У зведеннях Генштабу ми бачимо, що тільки вбитими росіяни упродовж тижня втратили близько 5 тисяч своїх бійців, а поранених ще більше. Все це окрім величезної кількості зброї й техніки, яку ворог також втратив.

Проти ЗСУ на цьому напрямку воюють повітряно-десантні війська, спеціальні підрозділи росгвардії, розвідки, багато найманців. Це лише підтверджує, що Путін хоче взяти Авдіївку в будь-який спосіб, а після цього повністю захопити Донецьку й Луганську області. Але таке завдання йому не по зубах.

У ворога колосальні втрати, він з ними не рахується, але це підриває бойовий дух і бойові можливості,

– підкреслив Микола Маломуж.

Росіяни міняють тактику й починають воювати невеликими групами. Добре навчених людей, які пройшли бої під Бахмутом і Вугледаром кидають насамкінець. Але про цю тактику вже добре відомо українському командуванню.

Ми знищуємо їх ще на підходах і також підводимо туди потужні резерви, новітні засоби ураження. Питання в тому, наскільки ми готові нищити росіян і які маємо для цього ресурси,

– зауважив Маломуж.

Він додав, якщо нам вдасться знищити їх у місцях концентрації – це послабить ворога не тільки біля Авдіївки, але й по всьому східному фронті.

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