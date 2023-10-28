"Ситуація близька до маразму": для чого Путін наказав наступати на Авдіївку

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку на Донбасі. Ворог дуже боїться, що українські захисники переріжуть постачання окупованого Криму через Токмак, що в Запорізькій області.

Тож окупанти і зосередилися на Авдіївці, щоб відтягнути українські резерви та запобігти просуванню ЗСУ на Запоріжжі. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив 24 Каналу, що такі дії ворога свідчать про його відчай.

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Чому Путін вчепився в Авдіївку

Кровопролитними боями російське командування намагається показати, що їхня окупаційна армія бодай на щось здатна. У Росії ніколи не цінувалися життя солдатів, бо керівництво Кремля свято вірить, що жінки ще народять живу силу.

Така ситуація в Росії – дуже близька до маразму. Вони нікого не жалітимуть та намагатимуться показати, що ще не зломлені, оборонний комплекс працює,

– сказав російський опозиціонер.

Однак насправді це не відповідає дійсності. Наразі ВПК країни-агресорки виробляє лише те, що може, а не те що повинен.

Гудков пояснив, чому росіяни вчепилися в Авдіївку: дивіться відео

Яка ситуація навколо Авдіївки: коротко