Натиск росіян потужний: які 2 завдання ЗСУ біля Авдіївки

Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку. Вони атакують місто з трьох сторін, але не мають успіхів та суттєвого просування. Однак це не спонукає ворога відмовитися від своїх цілей.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворог далі робить спроби просуватися. Для цього біля Авдіївки зосередили велику кількість сил.

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Які завдання виконують ЗСУ

Наші Сили оборони роблять все для того, щоби стримати противника. Відтак першим завданням є не дати росіянам розвинути темп наступальної операції та здійснити прорив на фронті. Наша мета – зупинити оперативно-стратегічний успіх ворога та не дозволити йому зайти в тил до українських підрозділів.

Друге завдання полягає в тому, щоб завдати росіянам максимальних втрат. Далі важко прогнозувати, як все закінчиться. Це покажуть виключно бойові дії, зважаючи на час і потужний натиск, який здійснюють там війська агресора,

– сказав Олександр Мусієнко.

Втім можна констатувати, що наша оборона тримається там доволі впевнено й відбиває удари противника.

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