ЗСУ вже виконали важливі завдання в Авдіївці: які є сценарії розвитку подій

Українські захисники продовжують відбивати потужні атаки ворога в районі Авдіївки. У місто перекинули новий підрозділ та посилюють бійців, але ситуація залишається надзвичайно складною.

Суспільству треба бути готовим до того, що ЗСУ можуть відступити з Авдіївки. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що варто добре оцінити ситуацію та розуміти, скільки всього вже зробили наші захисники.

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Які завдання вже виконали ЗСУ в Авдіївці

Проаналізувавши наступ Росії, можна констатувати 3 речі:

українські сили вже завдали окупантам надзвичайно великих втрат. Вдалося знищити дуже багато техніки та живої сили ворога;

ЗСУ стримали росіян на певних рубежах та не дали їм розвинути темп. Якби окупантів не стримували в районі Авдіївки, вони вже могли б дійти до Покровська;

наші військові витягли на цей напрямок велике угруповання ворожих сил. Тож, противник не зміг діяти на інших напрямках так, як хотів.

Російське військо було готове наступати, але бійці, які обороняли Авдіївку та Мар'їнку не дали їм цього зробити. Росія зав'язла в цих боях від жовтня 2023 року.

Можна констатувати, що з цими трьома завданнями військові, які були залучені до оборони Авдіївки, – впорались. Ці завдання виконані,

– підкреслив Мусієнко.

Що чекає нас далі

Зрозуміло, що зараз ворог має за будь-яку ціну виконати політичне завдання – захопити Авдіївку. Він робитиме це доти, доки вистачатиме сил. Також треба визнати, що в окупантів є певні успіхи, а ситуація на цій ділянці дуже важка.

Для того, щоб зберегти життя наших військових і не дати ворогу можливості зробити "котел", загнати українських бійців в оточення – потрібно вивести наші сили на інші рубежі укріплень. Такий сценарій можуть розглядати,

– зауважив Мусієнко.

Ймовірно, українське військове керівництво має різні шляхи подальших дій. Наразі можна припустити 3 сценарії розвитку подій:

ЗСУ відходять і займають нові оборонні рубежі, щоб звідти завдавати ворогу втрат;

на цей напрямок перекидають підкріплення, намагаючись змінити ситуацію на нашу користь. Але при цьому ризики дуже великі, бо логістика ускладнена, а ворог активно застосовує авіабомби;

військові спробують завдати контрудар.

"Я думаю, перший сценарій можуть розглядати, тому до нього треба готуватися. Адже це оборонна війна, отже, виконавши завдання, ЗСУ можуть перейти на інший оборонний рубіж", – підкреслив Олександр Мусієнко.

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