ЗСУ вийшли з Авдіївки, росіяни наступають на Півдні: як змінилася лінія фронту за тиждень

Минулого тижня увага України та світу була прикута до боїв за Авдіївку. Росіяни залучили чимало живої сили та техніки, й через загрозу оточення українське командування ухвалило рішення про виведення підрозділів з міста. Водночас ворог розпочав новий наступ у Запорізькій області.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 лютого, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росіяни проводять зачистку Авдіївки, – у ЗСУ розповіли, що відбувається в місті

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Протягом 12 – 18 лютого відбулася кульмінація боїв за Авдіївку. Ситуація у місті погіршувалася з кожним днем. Окупаційні війська продовжували тиск на півночі та на півдні міста. Ворог наступав з півночі у напрямку Ласточкиного, а з півдня – на Сєверне. Мета – оточення підрозділів, які боронили місто.

Окупанти масовано атакували місто керованими авіабомбами та застосовували заборонені фосфорні боєприпаси. Ворогу вдалося взяти під вогневий контроль логістичні шляхи до міста. В ОСУВ "Таврія" повідомили, що на цей випадок підготували запасний шлях постачання всього необхідного для бійців.

У перші дні тижня найкритичнішою ситуація була на позиціях району Зеніт, де нашим воїнам довелося давати відсіч окупантам фактично в оточенні. Через критичність становища в Авдіївці, до міста передислокували 3-тю штурмову бригаду. Комбриг Андрій Білецький заявив, що на окремих ділянках бійцям доводилося вести оборону на 360 градусів в умовах оточення.

15 лютого стало відомо, що окупанти захопили район Зеніт. У ніч напередодні підрозділи ЗСУ вийшли звідти, однак, на жаль, не без втрат. Згодом військове командування повідомило, що під час завершення боїв за Авдіївку певна кількість бійців потрапила у полон, проте точну цифру не називають.

У районі Зеніт розстріляли 6 українських полонених. Кадри поширили самі ж росіяни. Україна розпочала розслідування чергового порушення законів та звичаїв війни і міжнародних конвенцій з боку росіян.

Наступного дня ворог пішов у наступ з окупованих у 2014 році територій та захопив Донецьку фільтрувальну станцію. Тобто окупанти лізли у місто буквально зі всіх боків. До вечора з'явились кадри з підтвердженням захоплення Авдіївської залізничної лікарні та міського парку. Запеклі бої точилися в районі коксохімічного заводу.

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення підрозділів з Авдіївки.

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах,

– заявив Сирський.

18 лютого вихід підрозділів завершився. Росіяни окупували майже вщент ними знищену Авдіївку.

Як змінювалася ситуація в Авдіївці протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Окрім Авдіївки, ворог протягом тижня проводив штурмові дії в напрямках Первомайського та Невельського.



Первомайське і Невельське, ситуація станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP



Первомайське і Невельське, ситуація станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається до Часового Яру

12 лютого російські війська здійснили чимало спроб штурмів на Бахмутському напрямку. Ворогу вдалося просунутися на півночі Іванівського у напрямку міста Часів Яр на Донеччині.



Ситуація біля Часового Яру станом на 11 лютого / Карта DeepStateMAP

Росіяни намагаються вийти на хребет між Богданівкою та Іванівським, аби продовжувати наступ на Часів Яр. Ворог масовано застосовує FPV-дрони, атакуючи ними позиції наших захисників та захисниць, після чого в хід ідуть штурмові групи.

Станом на кінець тижня росіяни продовжують наступати на Іванівське та шукати місця для пробиття оборони в районі Богданівки.

Як змінилася ситуація біля Часового Яру за тиждень / Карта DeepStateMAP

Росіяни спробували іти у наступ на Півдні

Водночас поблизу села Веселе на Бахмутському напрямку росіяни вбили ще двох українських військовополонених у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Україна розслідує цей злочин.

Поки в районі Авдіївці завершувалася оборонна операція Сил оборони, росіяни спробували піти у новий наступ у Запорізькій області в районі Роботиного та Вербового. Ворожим військам вдалося прорватися на південний захід від Вербового, частина окупантів прорвалася у Роботине, але більшість із них була ліквідована нашими захисниками.

Ситуація в районі Роботиного станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP

Очевидна мета росіян у наступі в Запорізькій області – ліквідувати так званий Роботинський клин, який утворився після того, як Сили оборони прорвали ворожий захист і звільнили село Роботине, просунувшись у напрямках Новопокровки, Вербового та Новопрокопівки, водночас буквально вклинившись у загарбану ворогом територію.

Як змінилася ситуація в районі Роботиного протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Станом на 18 лютого активність боїв на цьому напрямку дещо знизилася. Однак у DeepStateMAP відзначають, що зараз окупанти перед вибором куди перекидати війська після захоплення Авдіївки – продовжувати атаку в тому ж напрямку, передислоковувати на захоплення Куп'янська, Часового Яру чи Роботиного.