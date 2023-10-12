ЗСУ наступають: що означають дії росіян біля Авдіївки

Російська армія проводить наступальні дії біля Авдіївки. Так окупанти намагаються розосередити наші сили, але насправді самі зазнають великих втрат.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що ЗСУ продовжують наступати в районі Вербового і мають там успіхи. Ворог тим часом веде наступальні дії під Авдіївкою для того, щоб "відтягнути" наші сил з інших напрямків.

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Як наступали росіяни

За словами експерта, ворог наступав силами приблизно 3 батальйонів – це до тисячі людей. Також була підтримка авіації, артилерії та бронетехніки. У зведенні Генштабу за 12 жовтня 2023 року повідомили про 42 знищених танки. Ймовірно, це та техніка, якою наступали на Авдіївку. Її зупинила влучна робота нашої артилерії.

"Там наступала десантура. Вона йшла на броні, пішки, а прикривала їх артилерія. Саме тому ми бачимо такі великі цифри знищених ворогів. Саме артилерія завдає 80 – 90% вогневого ураження і там вона зупинила ворога", – розповів Павло Нарожний.

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Чому ворог хоче захопити Авдіївку

Українські військові мають успіхи та просування біля Токмака. Варто розуміти, що Токмак і Мелітополь є стратегічно важливими для противника.

Коли ми "розріжемо" це угрупування на дві половини, ворогу прийдеться відступити на територію Криму. В них будуть проблеми з логістикою, вони перебуватимуть у напівкотлі й це стане провалом всього їхнього наступу на Південь,

– підкреслив Нарожний.

Окупантам не вдається зупинити український контрнаступ, він хоч і повільно, але продовжується, тому росіяни хочуть відтягнути наші резерви. Вони роблять все, щоб ми спрямовували резерви не для допомоги нашим військам на Півдні, а перекидали їх на Донеччину.

Спочатку вони атакували Лиман, зараз Авдіївку та Мар'їнку, тобто роблять все, щоб змістити фокус з Півдня на Донеччину,

– додав експерт.

Логістика краща, ніж у ворога

Вся лінія зіткнення образно має вигляд півмісяця. Якщо, наприклад, нам треба перемістити свої війська з Херсона в Авдіївку – це робиться по прямій і сягає максимум 500 – 600 кілометрів.

"Ворогу, щоб перекинути війська з Херсонського напрямку на Авдіївку треба проїхати приблизно 2 тисячі кілометрів, бо вони проїжджають те саме напівкільце, але по величезному радіусі навколо нього", – пояснив Нарожний.

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